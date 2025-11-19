Krystal (f(x)) chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo sau 16 năm hoạt động

ⓒ YONHAP News





Công ty quản lý Beasts And Natives Alike ngày 6/11 cho biết nữ ca sĩ kiêm diễn viên Krystal, thành viên nhóm nhạc nữ f(x), sẽ phát hành đĩa đơn solo đầu tay mang tên “Solitary” vào lúc 6 giờ chiều ngày 27/11, và đặt trước cho bản đĩa vật lý sẽ được mở từ 3 giờ chiều ngày 13/11- 21/11 (giờ địa phương).





Đồng thời, Beasts And Natives Alike cũng công bố tập đầu của series hậu trường sản xuất album solo mang tên “Charging Crystals” trên kênh YouTube chính thức. Video hé lộ toàn bộ công đoạn chuẩn bị cho album của nữ nghệ sĩ, ghi lại quá trình làm việc qua lại giữa London (Anh) và đảo Jeju (Hàn Quốc), cùng buổi thu âm tại San Francisco (Mỹ) với ca sĩ kiêm nhà sản xuất Toro y Moi.





Ra mắt vào năm 2009 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ f(x), Krystal đã nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả nhờ màu sắc âm nhạc độc đáo cùng loạt ca khúc nổi bật như “NU ABO”, “Pinocchio (Danger)” hay “첫 사랑니” (Chiếc răng khôn đầu tiên). Tuy nhiên, sau khi f(x) phát hành album chính thức thứ 4 “4 Walls” vào năm 2015, Krystal hầu như tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp diễn viên của mình với nhiều dự án phim truyền hình như “상속자들” (Những người thừa kế), “슬기로운 깜빵생활” (Nhật ký nhà tù), “써치” (Truy tìm), hay phim điện ảnh “애비규환” (Mẹ bầu siêu ngầu), “거미집” (Cú máy ăn tiền). Vì vậy, việc nữ nghệ sĩ chuẩn bị phát hành đĩa đơn solo đầu tiên sau 16 năm hoạt động đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.