Woo-ju Me-ri Me (Would You Marry Me)





Tên tiếng Hàn: 우주메리미

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Choi Woo-shik, Jung So-min, Bae na-ra, Shin Seul-gi, Seo Beom-jun

Đạo diễn: Song Hyun-wook, Hwang In-hyuk

Kịch bản: Lee Ha-na

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 10/10/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Cuộc sống kết hôn giả kéo dài 90 ngày ngọt ngào và ly kỳ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đang cố gắng giành được giải thưởng là ngôi nhà tân hôn cao cấp.





Kim Woo-ju, diễn viên Choi Woo-shik

Là người thừa kế độc nhất đời thứ 4 của thương hiệu bánh kẹo Hàn Quốc đầu tiên Myungsundang, Kim Woo-ju hiện đang giữ chức Trưởng nhóm Marketing của công ty. Anh vốn là một người nghịch ngợm, ghét việc học và khó bảo, lớn lên trong nhung lụa và sự yêu thương của gia đình. Năm 8 tuổi, Woo-ju mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn và bị họ hàng ép đi du học. Từ đó, anh dần trở nên trầm lặng và bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Cảm thấy tội lỗi về vụ tai nạn, anh từ bỏ mọi ước mơ và học hành chăm chỉ. Sau khi trở về Hàn Quốc, trong một lần tình cờ, người phụ nữ mà anh vô tình gặp phải trong một tai nạn nhỏ lại nhờ vả anh trở thành chồng giả của cô ấy do vừa khéo trùng tên với chồng thật của cô. Quả đúng là điên rồ! Điên hơn nữa cô ấy lại là Giám đốc phía công ty thiết kế hợp tác với công ty nhà anh - Yoo Me-ri.





Yoo Me-ri, diễn viên Jung So-min

Yoo Me-ri thông minh, hoạt bát, sống tình cảm và độc lập. Cô hiện là nhà thiết kế kiêm luôn chức Giám đốc Công ty thiết kế Meri, một công ty chỉ có hai nhân viên. Me-ri lúc nào cũng chăm chỉ làm việc kiếm sống để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân với người yêu tên là Kim Woo-ju, khi cả hai đã đăng ký kết hôn và đang chuẩn bị cho lễ cưới. Rồi bỗng một ngày Me-ri phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình, sau đó hai bên đã không còn liên lạc. Tệ hơn nữa, căn nhà tân hôn mà cô mua bằng tiền tiết kiệm, vay mượn, và thậm chí cả tiền của mẹ cô đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo thuê nhà trọn gói "jeonse", đẩy cuộc sống của cô đến bờ vực thẳm. Nhưng một tia hy vọng đã đến với cô, khi Me-ri nhận được thông báo đã trúng thưởng một căn nhà tân hôn cao cấp. Điều kiện nhận giải phải là “cặp đôi mới cưới”, cả vợ và chồng phải cùng đến nhận lễ trao thưởng. Và cô vẫn chưa nộp đơn ly hôn! Trong lúc đó, một cái tên Kim Woo-ju hiện lên trong đầu Me-ri…





Baek Sang-hyeon, diễn viên Bae na-ra

Baek Sang-hyeon từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhờ tình cờ giúp đỡ cậu út nhà tài phiệt của một tập đoàn khi còn học trung học, Sang-hyeon được tài trợ du học, nhận vào làm tại tập đoàn và thăng tiến nhanh chóng. Giờ đây, anh là giám đốc kinh doanh trẻ tuổi của trung tâm thương mại trực thuộc tập đoàn. Nhờ người bạn thân Seong-woo (Giám đốc trung tâm thương mại), Sang-hyeon mới có thể bước chân vào giới thượng lưu, nhưng cũng chính vì thế mà anh phải đứng ra giải quyết hàng loạt rắc rối Seong-woo gây ra từ cờ bạc, lái xe khi say rượu cho đến bê bối tình ái. Và rồi, một vụ “sự cố” mới lại xảy ra. Giải thưởng căn hộ sang trọng vốn dùng để hối lộ chính trị vì Seong-woo, bị bốc thăm nhầm trúng một người lạ - Yoo Me-ri. Anh phải tìm ra sơ hở để hủy kết quả trúng thưởng, nhưng khi tiếp cận đôi “vợ chồng may mắn” ấy, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó rất bất thường.