Phần 32: Truyện tranh mạng trở thành nội dung văn hóa toàn cầu



Sự khởi đầu của truyện tranh mạng Truyện tranh mạng (webtoon) là truyện tranh kỹ thuật số được sử dụng trực tuyến. Vào cuối những năm 1990, do khủng hoảng tài chính châu Á nên thị trường truyện tranh Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, các họa sĩ trẻ đã tận dụng internet để đăng tác phẩm mình lên trang cá nhân, mạng xã hội hoặc blog cá nhân. Những tác giả hiện vẫn đang hoạt động sôi nổi như Kang Full và Joo Ho-min cũng đã giới thiệu tác phẩm của mình thông qua các không gian sáng tác trực tuyến thời đó.





Triển lãm truyện tranh của họa sĩ truyện tranh Hàn Quốc nổi tiếng Heo Young-man

ⓒ Nguồn : KBS

Tạp chí truyện tranh thập niên 1980

ⓒ Nguồn : KBS

Sự ra đời của các nền tảng truyện tranh Đầu những năm 2000, các cổng thông tin như Daum và Naver ra mắt dịch vụ truyện tranh mạng với mục truyện đăng định kỳ và chuyên mục dành cho nghiệp dư để mọi người đều có thể đăng tải tác phẩm, qua đó đặt nền móng cho sự phát triển của webtoon. Những tác phẩm dài tập như “Truyện tranh lãng mạn” (Romance Comics) của tác giả Kang Full, cùng với cách cuộn trang theo chiều dọc để xem khác với cách đọc truyền thống của truyện tranh giấy đã mang đến trải nghiệm đọc kỹ thuật số mới mẻ cho độc giả. Sự xuất hiện của các nền tảng truyện tranh giúp việc phân phối tác phẩm, thu hút đầu tư và tiếp cận độc giả trở nên dễ dàng hơn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường truyện tranh mạng.





Logo Naver Webtoon và Kakao Webtoon

ⓒ Nguồn : Naver Webtoon, Kakao Webtoon





Họa sĩ webtoon Joo Ho-min (trái) và Kang Full (phải)

ⓒ Nguồn : KBS





Truyện tranh mạng bùng nổ trong kỷ nguyên điện thoại thông minh Sự phổ biến của điện thoại thông minh (smartphone) đã giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với truyện tranh mạng mọi lúc, mọi nơi. Chức năng bình luận và tương tác vào thời gian thực của độc giả ở các trang web đọc truyện cũng góp phần tạo nên những cộng đồng người hâm mộ vô cùng sôi động. Các tác phẩm truyện tranh mạng như “Sweet Home” (Ngôi nhà ngọt ngào), “Cậu út nhà tài phiệt” (Reborn Rich) đã được chuyển thể thành phim truyền hình, phim điện ảnh và trò chơi qua đó lan tỏa sức ảnh hưởng của truyện tranh mạng ra toàn cầu.





Các tác phẩm webtoon được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình

(từ trái qua: “Mùi đời” (Incomplete Life), “Itaewon Class” (Tầng lớp Itaewon),

“Cheese in the Trap” (Bẫy tình yêu))

ⓒ Nguồn : tvN, JTBC

Webtoon trở thành trung tâm của nội dung Hàn Quốc Truyện tranh mạng đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành nội dung văn hóa Hàn Quốc. Các tác phẩm dựa trên truyện tranh mạng và tiểu thuyết mạng như “Tôi thăng cấp một mình” (Solo Leveling) đang được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh, thu hút được lượng lớn người hâm mộ quốc tế. Các nền tảng như Naver Webtoon và Kakao Webtoon đang nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu của nội dung Hàn Quốc thông qua việc mở rộng ra thị trường nước ngoài, xây dựng nền tảng riêng và phát triển hệ thống tự sản xuất nội dung. Ngày nay, truyện tranh mạng đang vươn lên trở thành trung tâm của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu).



