HyunA xin lỗi sau sự cố ngất xỉu giữa buổi diễn tại Macao

Nữ ca sĩ HyunA ngày 9/11 đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân sau sự cố ngất xỉu giữa buổi biểu diễn tại Macao. HyunA bày tỏ rằng bản thân muốn xuất hiện trước khán giả với một hình ảnh thật tốt nhưng lại cảm thấy mình chưa thể hiện đủ tính chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ cũng cho biết không nhớ rõ khoảnh khắc xảy ra sự cố và đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ với người hâm mộ.





HuynA cũng bày tỏ sự áy náy trước nhiều khán giả đã bỏ tiền mua vé để xem buổi biểu diễn tại Macao của cô, và khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện thể lực của bản thân cũng như chăm chỉ làm việc hơn nữa.





Trước đó, tại sân khấu lễ hội âm nhạc “Waterbomb 2025” diễn ra tại Macao, HyunA bất ngờ ngã gục khi đang trình diễn ca khúc hit “Bubble Pop”. Các vũ công khi đó đã lập tức chạy tới đỡ nữ ca sĩ, trước khi nhân viên an ninh đưa cô rời sân khấu.





Sự cố trên đã khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng việc giảm khoảng 10 kg trong vòng một tháng gần đây của HyunA có thể là nguyên nhân khiến cô kiệt sức.





Trước sự lo lắng của người hâm mộ, HyunA đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự yêu mến và ủng hộ mà fan dành cho cô từ suốt những ngày đầu tiên theo đuổi sự nghiệp, đồng thời trấn an mọi người rằng cô hoàn toàn ổn và không muốn fan phải lo lắng cho mình.