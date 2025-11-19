BoyNextDoor kết hợp cùng “Tom và Jerry” ra mắt ca khúc mừng sinh nhật 85 năm

ⓒ KOZ Entertainment





Nhóm nhạc nam BoyNextDoor ngày 10/11 đã phát hành đĩa đơn đặc biệt “Say Cheese!” hợp tác với loạt phim hoạt hình nổi tiếng “Tom và Jerry” nhân dịp kỷ niệm 85 năm ra mắt của thương hiệu hoạt hình này.





Ca khúc này khắc họa tình bạn quý giá giữa hai người bạn “chí cốt”, luôn mang đến những giây phút vui vẻ nhất khi chơi đùa cùng nhau. Mối quan hệ vừa đối đầu vừa phối hợp ăn ý giữa Tom và Jerry được ví như một trò chơi đuổi bắt, nổi bật với giai điệu rock’n’roll sôi động. Ngoài ra, những nhịp trống hip-hop tươi sáng, tiếng guitar blues mạnh mẽ cùng giai điệu tinh nghịch được kếp hợp khéo léo, tạo nên không khí vui tươi và đầy năng lượng cho bài hát.





“Tom và Jerry” lần đầu lên sóng năm 1940 và là một trong những loạt hoạt hình tiêu biểu của công ty giải trí Warner Bros. (Mỹ), kể về cuộc sống đầy tiếng cười của hai nhân vật chú mèo Tom và chú chuột Jerry khi cùng sống chung một nhà. Nhờ sự tương tác vui nhộn và ăn ý giữa hai nhân vật, bộ phim vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ cho đến ngày nay.





BoyNextDoor được lựa chọn trở thành nghệ sĩ hợp tác với “Tom và Jerry” nhờ vào mức độ phổ biến ngày càng tăng tại thị trường Nhật Bản. Đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai “BoyLife” của các anh chàng phát hành hồi tháng 8, đã ghi nhận khoảng 346.000 bản tiêu thụ trong tuần đầu theo số liệu của trang âm nhạc Nhật Bản Oricon (thống kê từ ngày 18/8-24/8), giúp nhóm giành hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng tuần và nhận chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ) vào tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, 13 buổi biểu diễn (gồm cả các buổi diễn encore) trong khuôn khổ tour diễn đầu tiên tại Nhật Bản mang tên “Knock On Vol.1” của nhóm đều rơi vào tình trạng cháy vé.