Sung Si-kyung vẫn tổ chức concert cuối năm sau khi bị quản lý phản bội

Công ty giải trí S27 Entertainment đã thông báo chính thức vào ngày 10/11 về việc nam ca sĩ Sung Si-kyung sẽ trở lại sân khấu bằng concert cuối năm 2025 mang tên “Sung Si-kyung”, sau quãng thời gian buồn bã vì bị “phản bội” bởi chính quản lý của mình. Trong poster được công bố cùng thông báo, nam ca sĩ gửi gắm thông điệp bày tỏ mong muốn cùng khán giả tạo nên một ngày ấm áp, tuyệt vời và chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên.





Buổi concert sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày từ ngày 25-28/12 tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic (KSPO Dome) ở quận Songpa, Seoul. Đợt đặt vé sớm dành riêng cho người hâm mộ (fanclub) sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày 13/11 và đợt bán vé thường bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 19/11.





Gần đây, nam ca sĩ Sung Si-kyung đã chịu thiệt hại về mặt tài chính do bị người quản lý lâu năm phản bội. Người quản lý của anh bị cáo buộc đã lợi dụng lý do kiểm soát vé chợ đen để đầu cơ vé VIP và chuyển lợi nhuận thu được vào tài khoản mang tên vợ mình, gây thiệt hại tài chính cho nam ca sĩ. Sau khi vụ việc bị phát hiện, người quản lý đã bị công ty sa thải. Nam ca sĩ họ Lee sau đó đã đăng tải một bài viết bày tỏ tâm trạng mệt mỏi và buồn bã, khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.





Vì vậy, việc tổ chức concert thường niên cuối năm của Sung Si-kyung từng được cho là có khả năng bị hủy. Tuy nhiên, vào ngày 9/11, nam ca sĩ đã bày tỏ quyết tâm tổ chức concert lần này.