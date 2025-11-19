Lễ trao giải MAMA 2025 trở lại Hong Kong sau 7 năm

ⓒ CJ ENM

Công ty giải trí CJ ENM ngày 11/11 đã tổ chức buổi họp báo tại trụ sở chính ở quận Mapo, Seoul và công bố lễ trao giải MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2025 sẽ được tổ chức tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong trong hai ngày 28-29/11.





Đây là một trong những giải thưởng âm nhạc K-pop nổi tiếng dẫn đầu châu Á. Năm nay là lần đầu tiên sau 7 năm MAMA được tổ chức tại quốc gia này, kể từ lễ trao giải đồng tổ chức năm 2018 (với Hàn Quốc và Nhật Bản). Từ năm 2012 đến năm 2018, sự kiện này đã liên tục được tổ chức tại Hong Kong, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được người hâm mộ quốc tế mong đợi nhất.





Chủ đề của Lễ trao giải MAMA năm nay sẽ là “Hear My Roar, Uh-Heung” (tạm dịch Nghe tiếng gầm của tôi, Uh-Heung) được lấy cảm hứng từ khóa “흥(興)”, chỉ nguồn năng lượng tích cực và vui tươi mang đậm bản sắc Hàn Quốc.





Điểm nổi bật nhất của sự kiện năm nay chính là màn kết hợp giữa MAMA với bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Netflix “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop). Các nghệ sĩ K-pop sẽ hóa thân thành 2 nhóm nhạc trong phim là Huntr/x và Saja Boys để mang đến một sân khấu kết hợp giữa hoạt hình và thực tế, thể hiện màn đối đầu huyền thoại của hai nhóm nhạc trên sân khấu MAMA.





Lễ trao giải quy tụ dàn nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như G-Dragon, Super Junior, aespa, IVE, Stray Kids, NCT Wish, Tomorrow X Together (TXT). Diễn viên Park Bo-gum và Kim Hye-soo sẽ chia nhau đảm nhiệm vai trò MC cho phần một và phần hai của sự kiện, cùng với sự xuất hiện của nữ diễn viên nổi tiếng Dương Tử Quỳnh với tư cách người trao giải.