Katseye tiếp tục lập kỷ lục với vị trí thứ 33 trên “Hot 100” của Billboard (Mỹ)

Theo bảng xếp hạng mới nhất (kết quả ngày 15/11) của tạp chí âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) công bố ngày 11/11 (giờ địa phương) thì ca khúc “Gabriela” nằm trong đĩa đơn mở rộng (EP) “Beautiful Chaos” của nhóm nhạc nữ Katseye đã tăng 4 bậc lên vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng “Hot 100”.





Ngoài ra, “Gabriela” cũng xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng Pop Airplay của Billboard, dựa trên dữ liệu phát trên sóng radio và lượt nghe tại Mỹ, và đây cũng là thành tích tốt nhất của nhóm trên bảng xếp hạng này, tăng 2 bậc so với tuần trước.





Cùng với đó, EP “Beautiful Chaos” tiếp tục giữ vị trí 43 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”, và trụ vững trong 19 tuần liên tiếp sau khi đạt vị trí cao nhất là hạng 4 (tính đến ngày 12/7). “Beautiful Chaos” cũng tăng 1 bậc trong cả hai bảng xếp hạng “Doanh thu album hàng đầu” (Top Album Sales - hạng 15), “Doanh thu album hàng đầu hiện tại” (Top Current Album Sales - hạng 13) và giữ vị trí trong 19 tuần liên tiếp.





Trong hai bảng xếp hạng “Global 200” và “Global (không gồm Mỹ)” của Billboard thì “Gabriela” cùng lần lượt đứng ở vị trí 20 và 15 sau 20 tuần có mặt trong hai bảng xếp hạng này. Bên cạnh đó, một ca khúc khác của nhóm là “Gnarly” cũng ở mặt ở hai bảng xếp hạng trên lần lượt ở vị trí 138 và 137 mặc dù đã phát hành hơn nửa năm.