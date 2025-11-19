Văn hóa tiêu dùng mới tại Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên đang chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực tiêu dùng, với sự xuất hiện của hàng loạt tòa chung cư cao tầng, trung tâm thương mại và cửa hàng hiện đại, mang hơi hướng phương Tây tại thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang). Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, các công trình này được xây dựng nhằm nâng cao đời sống người dân và xây dựng hình ảnh một quốc gia văn minh.





Tuy nhiên, các không gian tiêu dùng kiểu phương Tây tại miền Bắc này chủ yếu phục vụ tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là tầng lớp giàu có mới nổi mang tên Donju (có nghĩa là “chủ tiền”); chứ không nhằm phục vụ toàn thể người dân nước này. Tầng lớp Donju ở Bắc Triều Tiên hưởng thụ lối sống xa hoa, từ mua sắm hàng hiệu đến tận hưởng những môn thể thao xa xỉ như cưỡi ngựa, chơi golf hay đi du thuyền trên sông Taedong (Đại Đồng). Trong khi đó, phần lớn người dân miền Bắc vẫn đối mặt với khó khăn kinh tế do vướng các lệnh cấm vận của quốc tế, và chính sách phong tỏa biên giới vì dịch COVID-19 của chính quyền nước này.





Theo đó, sự thay đổi trong văn hóa tiêu dùng tại Bắc Triều Tiên có mặt phân cực là làm gia tăng khoảng cách xã hội. Chính quyền miền Bắc đang cố chuyển hướng các hoạt động tiêu dùng của người dân, vốn xoay quanh chợ tự nhân Jangmadang, sang các cửa hàng, trung tâm thương mại hiện đại. Tuy nhiên, liệu điều này có thể lan rộng khắp miền Bắc và phổ biến ra ngoài tầng lớp giàu có hay không thì vẫn cần phải theo dõi thêm.



