Danh nhân âm nhạc truyền thống Hwang Byeong-gi

Danh nhân Hwang Byeong-gi tốt nghiệp trường Đại học Luật, Đại học quốc gia Seoul và cũng là nghệ nhân diễn tấu đàn tranh 12 dây Gayageum. Ở Hàn Quốc, trong giới âm nhạc truyền thống, "sáng tác" vốn là một lĩnh vực khá mới mẻ. Vào những năm 1960, danh nhân Hwang Byeong-gi là người đầu tiên sáng tác mới và diễn tấu âm nhạc dành cho đàn tranh 12 dây Gayageum. "Bameui Sori" (Âm thanh đêm) là một nhạc phẩm mà ông sáng tác vào năm 1985. Ông cũng lưu lại bối cảnh dẫn dắt mình đến với sáng tác này. Nhạc phẩm "Bameui Sori" (Âm thanh đêm) đưa người nghe khám phá vẻ đẹp của khoảng trống và sự tĩnh lặng, gồm có 4 chương: Chương 1 mang tên "Kỳ lạ", miêu tả ngôi nhà trong rừng dưới ánh trăng sáng. Chương 2 mang tên "Vui mừng", miêu tả diện mạo khấp khởi của nhân vật chính trong tranh những tưởng có bằng hữu tới thăm mình. Chương 3 mang tên "Cuồng nhiệt", với khung cảnh gió quất dữ dội. Chương 4 mang tên "Bi thương", tả cảnh gió dịu lại và sự tĩnh lặng lại bao trùm màn đêm.





* Khúc hát Bullim / nghệ sĩ Kim Ju-ho

* Chương 4 "Bi thương" của nhạc phẩm "Bameui Sori" (Âm thanh đêm) / danh nhân Hwang Byeong-gi.