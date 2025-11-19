Đạo diễn Nguyễn Lương Hằng và hành trình trưởng thành cùng dự án điện ảnh FLY

FLY (Film Leaders Incubator – Vườn ươm Tài năng điện ảnh Hàn Quốc-ASEAN) là dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), do Ủy ban Điện ảnh Busan (BFC) và Mạng lưới Ủy ban điện ảnh Châu Á (AFCNet) đồng tổ chức. Chương trình tìm kiếm và đào tạo các nhà làm phim trẻ từ 10 nước ASEAN và Hàn Quốc, với 4 hạng mục chính: Workshop làm phim (FLY), Workshop hậu kỳ (Post Lab), Chương trình hợp tác BFC x KF ASEAN Culture House, và Liên hoan phim FLY Film Festival.





Một trong những đại diện Việt Nam tiêu biểu nhất của dự án này là đạo diễn Nguyễn Lương Hằng, người đã gắn bó với FLY gần một thập kỷ qua. Khởi đầu với Workshop làm phim FLY 2015, chị bắt đầu con đường đạo diễn, nhà sản xuất phim độc lập với nhiều tác phẩm phim ngắn ấn tượng, xuất hiện tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Năm nay, chị trở lại Busan, Hàn Quốc để tham gia Workshop hậu kỳ, và triển lãm, trình chiếu “Lempicka trên mái nhà”, tác phẩm mới nhất của mình tại Liên hoan phim FLY.





Kết thúc lịch trình tại Busan, chị đã có mặt tại trường quay của đài KBS để chia sẻ về hành trình trưởng thành cùng FLY và những trải nghiệm đáng nhớ tại Liên hoan phim năm nay. Hãy cùng Khuê theo dõi nhé!