Logo nhóm NEXZ giành giải thưởng chính của Giải thưởng thiết kế Red Dot 2025

ⓒ JYP Entertainment





Công ty giải trí JYP ngày 13/11 công bố gần đây, logo của nhóm nhạc nam NEXZ của công ty đã được đưa vào danh sách những thiết kế xuất sắc trong hạng mục “Thiết kế và nhận dạng thương hiệu” (Brand Design & Identity) thuộc Thiết kế thương hiệu và truyền thông (Brands & Communication Design) tại Giải thưởng thiết kế Red Dot 2025.





Giải thưởng thiết kế Red Dot là một trong ba giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, được tổ chức thường niên để ghi nhận những tác phẩm thiết kế sở hữu tính sáng tạo, hoàn thiện và giá trị đổi mới vượt trội ở các hạng mục như “Thiết kế sản phẩm”, “Thiết kế concept” và “Thiết kế thương hiệu và truyền thông”.





Trước đó trong năm nay, logo của nhóm cũng từng được đưa vào danh sách những thiết kế xuất sắc trong hạng mục “Nhận diện thương hiệu” (Branding) thuộc lĩnh vực Truyền thông (Communication) của Giải thưởng thiết kế iF (iF Design Award), một giải thưởng lớn khác trong “top 3 giải thiết kế toàn cầu”. Việc tiếp tục ghi danh tại giải thưởng thiết kế Red Dot lần này càng củng cố thêm về độ nhận diện thương hiệu của NEXZ.





Logo của NEXZ được đánh giá đã thể hiện rõ định hướng của nhóm, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thể loại hay phong cách cố định nào, luôn theo đuổi tinh thần đổi mới và giới thiệu những giá trị mới mẻ. Nhờ đó mà NEXZ đã thuyết phục được ban giám khảo và được vinh danh tại giải thưởng thiết kế năm nay.





Ra mắt toàn cầu vào tháng 5/2024 với đĩa đơn đầu tay “Ride the Vibe”, NEXZ nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ năng vũ đạo vững vàng, được gọi là “tân binh biểu diễn thế hệ mới” và “nhóm nhạc có sân khấu chất lượng ”. Nhóm liên tiếp đạt thành tích nổi bật khi nhận giải thưởng tại “Giải Đĩa vàng Nhật Bản lần thứ 39” (3/2025), thu hút hơn 50.000 khán giả trong chuyến lưu diễn trực liếp tại Nhật Bản lần đầu tiên “NEXZ Live Tour 2025 ‘One Bite’” (8/2025), và tổ chức concert riêng đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 10 vừa qua.





NEXZ hiện đang tích cực quảng bá cho album mini thứ 3 “Beat-Boxer”, phát hành hôm 27/10.