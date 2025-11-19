CJ ENM hợp tác với Nippon TV sản xuất phim Hàn-Nhật “Merry Berry Love”

ⓒ SPRING COMPANY





Hãng CJ ENM ngày 13/11 đã công bố dự án hợp tác với đài truyền hình mặt đất Nhật Bản Nippon TV đồng sản xuất bộ phim “Merry Berry Love” (tên tạm thời, tạm dịch “Tình yêu dâu tây vui vẻ”). Đây là lần đầu tiên hai bên cùng hợp tác sản xuất phim truyền hình.





“Merry Berry Love” kể về câu chuyện tình thanh xuân giữa Lee Yu-bin, một nhà hoạch định không gian người Hàn Quốc (Ji Chang-wook thủ vai) đang rơi vào bước đường cùng, gặp gỡ Shirahama Karin, nữ nông dân trồng dâu (Imada Mio đóng) tại một hòn đảo bí ẩn ở Nhật Bản.





Điểm đáng chú ý là dự án lần này do đội ngũ làm phim Hàn Quốc nắm vai trò chủ chốt trong khâu lập kế hoạch và dàn dựng. Bộ phim do Giám đốc sản xuất Lee Sang-hwa của bộ phận Sản xuất nội dung toàn cầu CJ ENM phụ trách phần kế hoạch, và đạo diễn Kim Su-jeong - người đứng sau thành công của bộ phim OTT “Semantic Error” (được biết đến ở Việt Nam với tên “Lỗi logic”) đảm nhiệm vai trò chỉ đạo.





Trước đó, CJ ENM đã ghi dấu ấn tại xứ sở hoa anh đào với phiên bản Nhật Bản của bộ phim “내 남편과 결혼해줘” (Cô đi mà lấy chồng tôi) trên nền tảng Amazon Prime Video, với sự hợp tác giữa đội ngũ sản xuất phim Hàn Quốc, các diễn viên Nhật Bản và ê-kíp bản địa. Bộ phim này trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất tại Nhật Bản trong tháng đầu ra mắt trong toàn bộ lịch sử các sê-ri phim gốc của nền tảng này, chứng minh khả năng “bản địa hóa” K-drama nhưng vẫn giữ chất lượng nguyên bản. Sau phản ứng tích cực của tác phẩm này, nhiều fan hâm mô đang kỳ vọng “Merry Berry Love” sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công đó.





“Merry Berry Love” sẽ được phát sóng tại Nhật Bản trên kênh Nippon TV và cũng sẽ được phát trực tuyến trên toàn cầu thông qua Disney+.