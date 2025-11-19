Phần 33: Hàn Quốc và hành trình trở thành cường quốc về vũ trụ

Khởi đầu của vệ tinh nhân tạo Hàn Quốc Hàn Quốc đã thiết lập các tiêu chuẩn pháp lý cho ngành phát triển vũ trụ bằng việc ban hành Luật Thúc đẩy phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ vào năm 1987. Năm 1989, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) hợp tác với Đại học Surrey (Anh) bắt đầu phát triển vệ tinh nhân tạo. Năm 1992, Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên mang tên Uribyul-1 (tên quốc tế là “KITSAT-1”) trở thành quốc gia sở hữu vệ tinh nhân tạo. Sau đó, các vệ tinh Uribyul-2 và Uribyul-3, vệ tinh đa mục đích Arirang-1, Cheollian-1 lần lượt được phóng giúp mở rộng phạm vi công nghệ sang quan sát Trái đất, khí hậu và truyền tín hiệu viễn thông.





Vệ tinh Uribyul-1 được phóng thành công vào tháng 8/1992

Tên lửa đẩy Naro là nền móng cho hành trình phát triển tên lửa vũ trụ Song song với việc phát triển vệ tinh nhân tạo, Hàn Quốc cũng phát triển các phương tiện phóng để đưa vệ tinh vào không gian. Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc được thành lập năm 1989. Từ đó, việc phát triển tên lửa đẩy nội địa bắt đầu được đẩy mạnh với vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ nội địa đầu tiên “Kwahak 1” (tên quốc tế là “KSR-1”) vào năm 1993. Sau đó, Hàn Quốc hợp tác với Nga để phát triển tên lửa đẩy Naro. Sau hai lần thất bại, tên lửa đẩy Naro-3 đã phóng thành công vào năm 2013. Nhờ đó, Hàn Quốc trở thành quốc gia có thể tự phóng tên lửa vũ trụ từ lãnh thổ của mình, đặt nền móng cho việc tự chủ công nghệ tên lửa đẩy trong tương lai.





Tên lửa khoa học KSR-1, KSR-2 và KSR-3

Tên lửa đẩy Naro được phóng thành công ở lần thử thứ 3 vào năm 2013

Sự thành công của tên lửa đẩy Nuri được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ trong nước Dựa trên kinh nghiệm từ tên lửa đẩy Naro, Hàn Quốc đã bắt tay vào phát triển Nuri là tên lửa đẩy tự chế hoàn toàn bằng công nghệ trong nước và đã thành công trong lần phóng thứ hai vào năm 2022. Nhờ đó, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới có thể tự phóng vệ tinh thực dụng nặng trên 1 tấn. Tỷ lệ nội địa hóa của tên lửa Nuri đạt trên 96%. Quá trình thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đến lúc phóng tên lửa đều được thực hiện bằng công nghệ nội địa, giúp Hàn Quốc tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin trong việc phát triển tên lửa đẩy.





Cảnh chuẩn bị phóng tên lửa đẩy Nuri, Cảnh phóng tên lửa đẩy Nuri

Bước tiến của Hàn Quốc trong hành trình trở thành cường quốc về vũ trụ trong tương lai Tháng 8/2022, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên DaNuri. Chỉ khoảng 4 tháng sau, DaNuri đã thành công vào quỹ đạo Mặt trăng, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia sở hữu tàu thăm dò quỹ đạo Mặt trăng. Hàn Quốc đang thúc đẩy các kế hoạch dài hạn như hạ cánh lên Mặt trăng vào năm 2032 và thám hiểm sao Hỏa vào năm 2045. Những nỗ lực và thành công của các dự án Uribyul, Naro, Nuri và tàu thăm dò DaNuri đã trở thành nền tảng quan trọng, góp phần đưa Hàn Quốc tiến tới vị thế cường quốc về vũ trụ.



