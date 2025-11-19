Nana và mẹ bị thương sau khi khống chế kẻ đột nhập vào nhà riêng

ⓒ SUBLIME





Công ty quản lý Sublime ngày 15/11 cho biết một tên cướp mang theo hung khí đã đột nhập vào nhà nữ ca sĩ kiêm diễn viên Nana, thành viên nhóm nhạc nữ After School vào sáng sớm cùng ngày.





Trước đó, Sở Cảnh sát Guri (tỉnh Gyeonggi) thông báo đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 30 tuổi, với cáo buộc cướp tài sản bất thành nghiêm trọng. Đối tượng này vào khoảng 6 giờ sáng ngày 15/11 đã mang theo hung khí đột nhập vào căn hộ của Nana tại phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi nhằm trộm cắp tài sản có giá trị.





Khi phát hiện trong nhà có Nana và mẹ cô, người đàn ông này đã đe dọa, yêu cầu cả hai giao nộp tiền. Tuy nhiên, hai mẹ con nữ nghệ sĩ đã chống trả và khống chế đối tượng ngay trong nhà, lập tức gọi báo cảnh sát. Người đàn ông ngay sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong tình trạng bị thương nhẹ, rồi được đưa đến bệnh viện điều trị.





Một số thông tin ban đầu cho rằng hai mẹ con nữ nghệ sĩ không bị ảnh hưởng đáng kể, song phía công ty quản lý đã khẳng định điều này không đúng sự thật.





Sublime cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không thể công bố thêm chi tiết, đồng thời nhấn mạnh mọi thông tin sẽ được cập nhật theo thông báo từ cơ quan chức năng. Vì sự an toàn của Nana và gia đình là ưu tiên hàng đầu, công ty này cũng đề nghị công chúng tránh suy đoán, lan truyền tin đồn thất thiệt hoặc xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến vụ việc, bởi điều này có thể gây ra tổn hại thứ cấp nghiêm trọng đối với nạn nhân và gia đình.





Được biết, mẹ nữ ca sĩ bị thương nặng và có lúc bất tỉnh do bị tên cướp hành hung, còn Nana cũng bị thương khi cố gắng thoát khỏi hiện trường. Cả hai đang cần được điều trị và nghỉ ngơi tuyệt đối.