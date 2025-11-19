Purple Kiss chính thức tan rã sau 4 năm hoạt động

ⓒ RBW





Công ty quản lý RBW ngày 16/11 cho biết nhóm nhạc nữ Purple Kiss sẽ khép lại toàn bộ hoạt động chính thức vào cùng ngày, đồng nghĩa với việc nhóm tan rã sau 4 năm ra mắt.





Đại diện RBW chia sẻ rằng trong suốt quá trình hoạt động, các thành viên đã nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm âm nhạc và sân khấu chất lượng, cũng như luôn nhận được sự ủng hộ bề bỉ từ cộng đồng người hâm mộ Plory (tên fandom của Purple Kiss). Công ty đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới những cống hiến, nỗ lực, mồ hôi và nụ cười của các thành viên cùng tình cảm, sự cổ vũ của người hâm mộ, nhấn mạnh rằng chính nhờ những điều này mà chặng đường hoạt động của nhóm được hoàn thiện một cách trọn vẹn.





RBW cho biết thêm các thành viên sẽ bắt đầu hành trình mới ở những vị trí riêng, dù không còn đứng chung trên một sân khấu nhưng hy vọng khán giả sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ các thành viên trong chặng đường sắp tới.





Ra mắt vào tháng 3/2021, Purple Kiss gồm 7 thành viên, gây chú ý với những ca khúc mang màu sắc đặc trưng như “Zombie”, “Nerdy”, “BBB” và nhanh chóng được khán giả toàn cầu yêu thích. Nhóm đã hoàn tất các hoạt động cuối cùng với đêm diễn kết thúc chuyến lưu diễn thế giới diễn ra ngày 15/11 vừa qua tại Seoul, cùng với việc phát hành album đĩa đơn kỹ thuật số đặc biệt “A Violet to Remember” hôm 16/11.