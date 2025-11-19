Tác phẩm solo đầu tay của Yeonjun (TXT) “gặt hái” nhiều thành tích ở các bảng xếp hạng

ⓒ Big Hit Music

Theo dữ liệu công bố ngày 17/11 (giờ địa phương) của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), album mini đầu tay “No Labels: Part 01” phát hành ngày 7/11 của Yeonjun (Tomorrow X Together, TXT) đã tiến vào vị trí số 10 trên bảng xếp hạng “Billboard 200” (22/11).





Đáng chú ý, đây cũng là thứ hạng cao thứ 2 đối với một nghệ sĩ solo nam K-pop trên bảng xếp hạng này trong năm nay, chỉ xếp sau hạng 3 của Jin (Đoàn thiếu niên chống đạn, BTS). Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của Yeonjun khi phát hành album solo đầu tay sau 6 năm 8 tháng kể từ khi ra mắt. Album ghi nhận 27.000 bản bán ra và 2.000 số lượt phát trực tuyến quy đổi thành doanh số bán album (SEA).





Ngoài ra, theo thống kê doanh số của trang âm nhạc Hanteo (Hàn Quốc), “No Labels: Part 01” đã tẩu tán hơn 600.000 bản trong tuần đầu phát hành, mang về cho Yeonjun danh hiệu “nghệ sĩ nửa triệu bản”.





Tại Nhật Bản, sức hút của nam thần tượng cũng tiếp tục được chứng minh. Trên bảng xếp hạng “Album hàng ngày” (Daily Album Ranking) của trang âm nhạc tiêu biểu Oricon ngày 14/11, album giữ vị trí số 2. Trước đó, sản phẩm này từng giành vị trí Quán quân trên cùng bảng vào ngày 10/11 và đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng “Album kỹ thuật số hàng tuần” (Weekly Digital Album Ranking) ngày 17/11 (thống kê từ ngày 3-9/11) của trang âm nhạc này.





Màn trình diễn của Yeonjun tại Nhật Bản cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Trong hai ngày 15-16/11 tại thành phố Saitama (Nhật Bản), khi TXT khởi động chặng lưu diễn thế giới thứ 4, Yeonjun đã trình diễn ca khúc chủ đề “Talk to You” từ album mới với nguồn năng lượng bùng nổ và sức hút độc nhất trên sân khấu, chinh phục khán giả địa phương.