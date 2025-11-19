G-Dragon là nghệ sĩ châu Á duy nhất trong danh sách người nổi tiếng ăn mặc đẹp của tạp chí Mỹ

ⓒ Galaxy Corporation

Nam nghệ sĩ G-Dragon tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang toàn cầu khi trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách “25 người nổi tiếng ăn mặc đẹp nhất thế kỷ XXI” (The 25 Best Dressed Celebrities of the 21st Century) do kênh truyền thông về thời trang và văn hóa Complex Netwworks (Mỹ) công bố hôm 12/11. Trong đó, G-Dragon đứng ở vị trí thứ 16, xuất hiện bên cạnh những tên tuổi đình đám quốc tế khác như Kanye West, Rihanna, Pharrell hay David Beckham.





Complex Netwworks dành nhiều lời khen cho G-Dragon, nhấn mạnh anh là người đặt ra chuẩn mực cho thời trang ngay cả trước khi làn sóng K-pop bùng nổ trên toàn thế giới và luôn đi trước xu hướng một bước. Kênh truyền thông nhận định dù gần 20 năm sau khi ra mắt, G-Dragon vẫn không ngừng tái định nghĩa khái niệm “phong cách” trong K-pop, truyền cảm hứng cho cả một thế hệ khi phá vỡ ranh giới và sử dụng thời trang như một hình thức biểu đạt bản thân.





Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, G-Dragon đã được công nhận là biểu tượng phong cách với gu thời trang độc đáo, kết hợp đa dạng những thiết kế mang tính đột phá, xóa nhòa ranh giới giữa thời trang cao cấp và thời trang đường phố. Anh chàng luôn dẫn đầu xu hướng và góp phần định hình thẩm mỹ của cả thập kỷ. Đặc biệt, việc trở thành nghệ sĩ nam của châu Á đầu tiên làm đại sứ toàn cầu của Chanel năm 2016, cũng như loạt sản phẩm hợp tác với những thương hiệu xa xỉ về thể thao và trang sức nhanh chóng trở thành trào lưu toàn cầu đã cho thấy sức ảnh hưởng thương hiệu độc nhất của nam nghệ a .





Trong suốt 20 năm, G-Dragon được đánh giá là người thay đổi dòng chảy thời trang đương đại. Nam rapper đã tạo nên hiện tượng “thời trang sân bay” gây bão mạng xã hội; cho đến đưa phong cách phi giới tính, vốn từng bị coi là phi truyền thống, trở thành xu hướng chủ đạo; cũng như cú bắt tay mang tính biểu tượng giữa thương hiệu thời trang do anh sáng lập với một hãng thể thao nổi tiếng - tất cả đã góp phần mở đường cho làn sóng hợp tác giữa các thương hiệu xa xỉ với nghệ sĩ K-pop bùng nổ.





Việc được Complex Networks vinh danh lần này được xem là sự công nhận mạnh mẽ đối với sức ảnh hưởng bền vững mà G-Dragon đã xây dựng trong cả âm nhạc lẫn thời trang. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang chuẩn bị cho concert encore tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ tour diễn thế giới mang tên “Übermensch”, sau khi hoàn thành 36 buổi diễn tại 16 thành phố trên khắp thế giới.