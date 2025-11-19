Stray Kids tỏa sáng với tour diễn toàn cầu tại nhiều sân vận động quốc tế

ⓒ JYP Entertainment

Theo bảng xếp hạng “Top 20 chuyến lưu diễn toàn cầu” (Top 20 Global Concert Tours) do tạp chí Pollstar (Mỹ) chuyên cập nhật về các buổi diễn toàn cầu công bố gần đây, Stray Kids xếp ở vị trí thứ 2, mức xếp hạng cao nhất đối với một nghệ sĩ K-pop. Bảng xếp hạng này được tổng hợp dựa trên doanh thu bán vé trung bình theo từng khu vực, khẳng định vị thế “nghệ sĩ sân vận động toàn cầu” của nhóm.





Stray Kids đã khép lại tour diễn thế giới “dominATE” gồm 56 buổi tại 35 khu vực sau buổi diễn encore tại Incheon vào tháng 10/2025 vừa qua. Trong tổng số 35 điểm dừng chân, có đến 28 nơi là sân vận động, mỗi đêm diễn đều thu hút hàng chục nghìn khán giả.





Nhóm còn ghi dấu loạt kỷ lục “lần đầu tiên của nghệ sĩ K-pop” khi biểu diễn tại các sân vận động lớn trên khắp thế giới ở các nước như Brazil, Mỹ, Canada, Hà Lan, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý. Riêng tại sân vận động Stade de France (Paris, Pháp), nhóm lập kỷ lục về quy mô buổi diễn và lượng khán giả lớn nhất đối với một nghệ sĩ K-pop tại đây, qua đó chứng minh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình.





Trong năm nay, Stray Kids không chỉ hoàn thành tour diễn lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp, mà còn tạo nên cột mốc mới trên bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), với album phòng thu thứ 4 “KARMA” phát hành tháng 8/2025. Đặc biệt, album này tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ khi giữ vững vị trí trên “Billboard 200” suốt 12 tuần liên tiếp, đứng ở hạng 42 trong kết quả mới nhất ngày 22/11 (giờ địa phương).