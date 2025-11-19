Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên xem tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là loại vũ khí chiến lược để củng cố chế độ, tăng cường sức răn đe hạt nhân và tạo lợi thế trong đàm phán nếu đối thoại Mỹ-Triều được nối lại. Bình Nhưỡng đã phát triển tên lửa từ những năm 1970, bằng cách nhập khẩu tên lửa Scud của Liên Xô từ Ai Cập, rồi từng bước phát triển các dòng tên lửa tầm trung và tầm xa. Đặc biệt, kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, chương trình phát triển ICBM đã được đẩy mạnh theo lộ trình chiến lược.





Miền Bắc đã không ngừng phát triển ICBM, từ Hwasong-13, Hwasong-14, Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, Hwasong-19 và gần đây nhất là mẫu Hwasong-20. Hwasong-20 là tên lửa có tầm bắn toàn cầu, có thể răn đe hạt nhân thực tế đối với Mỹ, bởi nó có khả năng mang đa đầu đạn. Dù vẫn còn hạn chế về một số công nghệ, nhưng Bình Nhưỡng đã thu nhỏ và làm nhẹ đầu đạn hạt nhân đủ để có thể trang bị cho hầu hết các dòng tên lửa, trong đó có ICBM.





Việc nước này công khai tên lửa Hwasong-20, dù chưa tiến hành thử nghiệm, cho thấy Bình Nhưỡng muốn phô trương sức mạnh hạt nhân và gia tăng sức ép trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Dù còn nhiều nghi vấn về khả năng tác chiến thực tế của các loại tên lửa này, song việc miền Bắc liên tục theo đuổi ICBM cũng đã đủ để thay đổi cục diện, gây ảnh hưởng đến tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.



