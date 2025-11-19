Nhiều nghệ sĩ K-pop được xướng tên tại Giải thưởng văn hóa đại chúng Brazil

ⓒ Big Hit Music, ODD ATELIER, BELIFT LAB





Ban tổ chức Giải thưởng BreakTudo Awards, một giải thưởng văn hóa đại chúng của Brazil, ngày 19/11 đã công bố danh sách nghệ sĩ đoạt giải năm nay trên trang chủ chính thức. Trong đó có sự góp mặt của các thành viên nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), nữ ca sĩ Jennie (Blackpink), nhóm nhạc nam Enhypen cùng nhiều nghệ sĩ K-pop khác.





“BreakTudo Awards” bao phủ các lĩnh vực văn hóa đại chúng như âm nhạc, truyền hình và nội dung số, do người hâm mộ toàn cầu bình chọn. Giải thưởng này được biết đến rộng rãi trong giới trẻ và cộng đồng sáng tạo nội dung tại Brazil.





Ở lễ trao giải năm nay, Jennie được vinh danh ở hạng mục “Nữ nghệ sĩ quốc tế”, Jimin (BTS) nhận giải “Nam nghệ sĩ quốc tế”, nhóm nhạc nữ Katseye được chọn là “Nghệ sĩ tân binh quốc tế”, còn j-hope (BTS) đoạt giải “Nghệ sĩ châu Á”. Jungkook (BTS) chiến thắng ở hạng mục “Nghệ sĩ toàn cầu”, và Enhypen được trao giải “Nhóm nhạc nam quốc tế”.





Ca khúc “Don’t Say You Love Me” của Jin (BTS) được chọn là “Ca khúc hit quốc tế của năm”, còn ca khúc “Girls Will Be Girls” của nhóm nhạc nữ ITZY giành giải “Ca khúc hit K-pop của năm”.