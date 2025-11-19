K-pop chịu ảnh hưởng trước lệnh cấm văn hóa Nhật Bản của Trung Quốc

ⓒ SM Entertainment





Gần đây, thị trường âm nhạc K-pop cũng đang chịu ảnh hưởng sau phát biểu liên quan đến vấn đề Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm 7/11 vừa qua khiến quan hệ Trung-Nhật leo thang căng thẳng.





Trung Quốc sau đó trên thực tế đã áp đặt lệnh cấm văn hóa Nhật Bản mở rộng sang lĩnh vực nội dung văn hóa, cấm nhập khẩu các nội dung giải trí từ Nhật Bản. Trước tình trạng đó, các nhóm K-pop có thành viên người Nhật hoạt động tại Trung Quốc, hay các nhóm nhạc có thành viên người Trung hoạt động tại Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với phản ứng tiêu cực.





Trong số đó, thành viên người Trung Quốc Ningning của nhóm nhạc nữ aespa bị đánh giá là chịu tác động rõ rệt nhất. aespa dự kiến tham gia chương trình âm nhạc thường niên đêm giao thừa danh giá “Kōhaku Uta Gassen” của Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) vào tháng 12 tới đây, nhưng từ ngày 17/11 vừa qua đã xuất hiện một ý kiến trên nền tảng kiến nghị toàn cầu change.org yêu cầu cấm aespa góp mặt tại chương trình, thu hút hơn 70.000 lượt đồng thuận.





Dư luận Nhật Bản cũng nhắc lại tranh cãi năm 2022 của Ningning, khi nữ thần tượng đăng tải hình ảnh chiếc đèn có hình dáng cây nấm và mây, gợi liên tưởng đến “đám mây bom nguyên tử”, khiến cô vấp phải chỉ trích tại nước này.





aespa đang lên kế hoạch tổ chức chuỗi concert quy mô lớn dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026 tại hai sân vận động Tokyo Dome và Kyocera Dome, những địa điểm được xem là “trái tim của Nhật Bản”, mỗi đêm có thể thu hút gần 50.000 khán giả. Vì vậy, dư luận đang theo dõi phản ứng của đài NHK trước làn sóng kiến nghị trên.





Ngoài ra, một số kênh truyền thông của Hong Kong và Trung Quốc ngày 19/11 đưa tin rằng nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất QQ Music đã hủy buổi fanmeeting dự kiến diễn ra ngày 28/11 tại Quảng Châu của nhóm nhạc nam hợp tác Hàn-Nhật JO1. JO1 gồm 11 thành viên, ra mắt qua chương trình sống còn “Produce 101 Japan” của đài Mnet (Hàn Quốc).





Tờ Sing Tao Daily (Nhật báo Tinh Đảo) của Hong Kong nhận định aespa là một trong những nhóm chịu thiệt hại lớn nhất giữa bối cảnh căng thẳng ngoại giao Trung-Nhật, đồng thời cho rằng việc nhóm có thể biểu diễn theo đúng kế hoạch hay không có thể trở thành thước đo phản ánh mức độ căng thẳng giữa hai nước.





Ngành công nghiệp K-pop vốn kỳ vọng vào việc nới lỏng lệnh hạn chế làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung vào tháng 10 vừa qua, nhưng nay lại thêm lo ngại khi tiếp tục đối mặt với lệnh hạn chế văn hóa Nhật Bản. Các công ty quản lý sở hữu nhóm nhạc đa quốc tịch cho biết họ đang rơi vào tình thế phải lựa chọn giữa hai thị trường Trung Quốc và Nhật Bản trong chiến lược hoạt động.