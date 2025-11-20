Món cơm trộn canh Gukbab trong âm nhạc dân gian của Hàn Quốc

ngày thường trên mâm cơm truyền thống của người Hàn Quốc, ngoài cơm và canh là 2 món chủ đạo ra còn có vài món ăn phụ nữa. Cơm dưới canh cũng trở thành một món ăn có tên gọi là Gukbab rất quen thuộc với người Hàn Quốc và còn được lưu bút trong cuốn sách Seonghosaseol, tức cuốn ký lục của học giả Lee Ik, hiệu Seongho(Tinh hồ), sống trong triều đại Joseon vào thế kỷ thứ 17. Đoạn lưu bút có nội dung:

Phó tể tướng Ahn Hyeon cả đời thường mặc quần áo cũ và ăn uống tối giản, với một món duy nhất là canh lá đậu. Thấy ông không nếm xem vị của canh mà đã cho ngay cơm vào trộn ăn, nên hỏi "Tại sao làm vậy, nhỡ canh không ngon thì sao?". Ahn Hyeon liền trả lời, rằng "Nếu canh không ngon thì có thể không ăn được sao?". Khi ăn cơm tôi không ăn các loại thức ăn khác vì chỉ cần trộn cơm với canh là tự khắc đã ngon rồi"

Ăn cơm trộn canh lá đậu còn ngon nữa là canh thịt hầm mềm rục qua đêm. Xưa kia ở Hàn Quốc để phục vụ bữa ăn nhanh chóng mà đủ chất cho các thương nhân tại các khu chợ, Gukbab luôn là món ăn được ưa thích nhất. Các món Gukbab cũng rất đa dạng tuỳ theo từng địa phương. Ví như vùng Yangju nổi tiếng với món canh giải rượu Haejangguk, vùng Gwangju có món canh thủ bò Someori Gukbab, vùng Jeonju lại có món canh giá đỗ tương Kongnamul Gukbab, vùng Byeongcheon lại được biết tới với món canh lòng lợn Sundae Gukbab ... Độc đáo ở chỗ người Hàn Quốc xưa đã đưa các món canh Gukbab của các vùng miền vào khúc hát "Gukbab Taryeong"(Khúc hát về các món canh Gukbab).





* Khúc hát "Gukbab Taryeong"(Khúc hát về các món canh Gukbab)/ nghệ sĩ Jeon Byeong-hun

* Nhạc phẩm Bipasanjo / nghệ sĩ đàn tỳ bà Jeong Yeong-beom