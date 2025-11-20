Game thủ PU - Vô địch thế giới giải đấu eSports Summoners War 2025

Thể thao điện tử (eSports) đang trở thành một ngành công nghiệp giải trí toàn cầu trị giá hàng tỷ đô-la, nơi các tuyển thủ được vinh danh như những vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó, Hàn Quốc được coi là “cường quốc eSports” – cái nôi của những trò chơi huyền thoại, nơi các giải đấu quốc tế được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.





Một trong những tựa game góp phần làm nên vị thế ấy là Summoners War, trò chơi nhập vai chiến thuật theo lượt (Turn-based RPG) do hãng Com2uS phát triển. Ra mắt năm 2014, Summoners War nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với hơn 200 triệu lượt tải, xuất hiện ở hơn 150 quốc gia, và được nâng tầm thành một giải đấu eSports chuyên nghiệp mang tên Giải Vô địch Đấu trường thế giới Summoners War (SWC).





Tại mùa giải SWC 2025 vừa qua, game thủ PU (Phan Thành Lực) của Việt Nam đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch thế giới tại Paris (Pháp), sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Busan (Hàn Quốc). Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho cộng đồng Summoners War Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến lớn của eSports Việt trên bản đồ thế giới. Hãy cùng trò chuyện với PU để lắng nghe anh chia sẻ về tựa game này và hành trình chinh phục đỉnh cao của bộ môn eSports nhé!