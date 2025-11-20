Illit đạt giải tác phẩm xuất sắc tại “Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản” lần thứ 67

ⓒ BELIFT LAB





Công ty quản lý Belift Lab ngày 21/11 thông báo nhóm nhạc nữ Illit đã giành được giải “Tác phẩm xuất sắc” tại lễ trao giải “Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản” (Japan Record Awards) lần thứ 67 với ca khúc “Almond Chocolate”.





“Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản” do Hiệp hội các nhà soạn nhạc Nhật Bản tổ chức từ năm 1959, là một trong những lễ trao giải lớn có truyền thống lâu đời và uy tín nhất tại nước này.





Giải “Tác phẩm xuất sắc” được trao cho 10 ca khúc tiêu biểu của năm, dựa trên các yếu tố nghệ thuật, tính sáng tạo và mức độ phổ biến. Trong danh sách này, “Almond Chocolate” là tác phẩm duy nhất từ nghệ sĩ nước ngoài, đồng thời cũng là trường hợp đầu tiên một ca khúc gốc tiếng Nhật của nhóm nhạc K-pop được nhận giải.





10 ca khúc đạt giải “Tác phẩm xuất sắc” sẽ được đề cử tranh giải “Giải thưởng lớn” (Grand Prix). Đài TBS (Nhật Bản) sẽ phát sóng trực tiếp lễ trao giải vào ngày 30/12 tới.





Tại lễ trao giải năm ngoái, Illit cũng đã gây chú ý khi giành Giải “Nghệ sĩ mới của năm” với ca khúc ra mắt “Magnetic”. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm một nhóm nhạc nữ K-pop nhận giải này, đặc biệt trong bối cảnh nhóm chưa phát hành album chính thức tại Nhật. Nhờ đó, Illit trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên giành cả giải “Nghệ sĩ mới của năm” và “Tác phẩm xuất sắc” tại lễ trao giải “Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản”.