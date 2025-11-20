Shin Min-ah và Kim Woo-bin thông báo kết hôn sau hơn 1 thập kỷ hẹn hò

ⓒ YONHAP News





Công ty giải trí AM Entertainment ngày 20/11 thông báo cặp đôi tiêu biểu của làng giải trí Hàn Quốc là nữ diễn viên Shin Min-ah và nam diễn viên Kim Woo-bin đã quyết định trở thành bạn đời sau quãng thời gian dài gắn bó và gây dựng niềm tin sâu sắc.





Công ty quản lý xác nhận hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức riêng tư vào ngày 20/12 tới ở Seoul, với sự tham dự của gia đình hai bên và những người quen thân thiết.





Trước thông báo đột ngột này, có một số đồn đoán về việc nữ diễn viên mang thai trước hôn nhân đã xuất hiện, song công ty quản lý khẳng định đây không phải sự thật.





Sau khi tin kết hôn được công bố, Kim Woo-bin đã gửi thư tay đến người hâm mộ, và chia sẻ anh chuẩn bị kết hôn với người bạn gái đã đồng hành suốt nhiều năm và mong nhận được sự ủng hộ từ công chúng để chặng đường sắp tới của cả hai trở nên ấm áp hơn.





Cặp đôi xác nhận hẹn hò từ năm 2015 và duy trì mối quan hệ công khai suốt 1 thập kỷ qua. Năm 2017, khi Kim Woo-bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và phải trải qua quá trình điều trị khó khăn, Shin Min-ah luôn ở bên cạnh động viên bạn trai, tạo nên câu chuyện tình khiến nhiều người cảm động và ủng hộ. Ngoài sự bền vững trong tình cảm, cả hai còn được biết đến là những nghệ sĩ gương mẫu tích cực làm từ thiện. Việc cặp đôi quyết định kết hôn sau một thập kỷ yêu nhau và không dính đến bất kỳ ồn ào nào đã khiến người hâm mộ đặc biệt vui mừng và gửi tới hai diễn viên nhiều bình luận chúc phúc trên mạng xã hội.