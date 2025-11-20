AKMU có khả năng thành lập công ty riêng sau khi hết hạn hợp đồng với YG

ⓒ YG Entertainment





Công ty giải trí YG Entertainment ngày 21/11 thông báo sau khi cân nhắc nhiều lần, phía công ty cùng bộ đôi AKMU (Akdong Musician – Những nghệ sĩ trẻ) đã thống nhất khép lại hành trình đồng hành cùng nhau sau 12 năm gắn bó kể từ khi ra mắt một cách tốt đẹp và trọn vẹn.





YG đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu. Trước những đồn đoán xoay quanh định hướng tiếp theo của hai nghệ sĩ, nhiều ý kiến cho rằng có khả năng AKMU sẽ thành lập công ty riêng thay vì chuyển sang một công ty khác.





Thông báo lần này của YG gây chú ý khi được trình bày dưới dạng một bài hồi tưởng dài khoảng 1.200 chữ, khác với thông lệ ngắn gọn thường thấy trong ngành. Công ty cho biết cuộc trao đổi giữa Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk và hai thành viên AKMU về khả năng tái ký đã diễn ra từ 6 tháng trước. Và trong quá trình AKMU cân nhắc giữa việc ký tiếp hay tìm kiếm thử thách mới, Yang Hyun-suk thậm chí đã đích thân đến tận nhà và khuyến khích hai nghệ sĩ đưa ra quyết định khởi đầu một chương mới.





Trong bản thông báo, YG cũng dành thời lượng đáng kể để nhìn lại “12 năm đồng hành rực rỡ” cùng AKMU, từ lúc phát hiện và đào tạo hai anh em cho đến khi bộ đôi vươn lên trở thành những nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Nhìn lại hình ảnh AKMU giành chiến thắng tại chương trình sống còn “K-pop Star” mùa 2 (2013), lựa chọn ký hợp đồng với YG và phát hành album chính thức đầu tiên vào năm 2014, rồi liên tiếp tạo nên nhiều bản hit trong suốt 12 năm hoạt động. YG cho biết việc chứng kiến hai nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết trưởng thành từng bước như vậy là “niềm hạnh phúc vô cùng lớn”, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến AKMU.





Hợp đồng giữa YG và AKMU sẽ chính thức hết hạn vào tháng 12 tới.