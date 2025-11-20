VVUP hợp tác với đạo diễn Phương Vũ của Việt Nam trong ca khúc mới 

ⓒ egoENT





Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc VVUP ngày 20/11 vừa qua đã phát hành album mini đầu tay “VVON”. Trong đó, nhóm đã hợp tác với đạo diễn trẻ người Việt Nam Phương Vũ để thực hiện video âm nhạc (MV) cho ca khúc chủ đề “Super Model”, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.





Phương Vũ được xem là một trong những nhà sáng tạo hàng đầu của thế hệ gen Z tại Việt Nam. Nam đạo diễn nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sáng tạo của mình qua nhiều chiến dịch hình ảnh cho các thương hiệu lớn như hãng hàng không Vietnam Airlines hay điện tử Samsung, cũng như tham gia vào chiến dịch toàn cầu “Shot On iPhone” của hãng Apple. Với hiểu biết phong phú, Phương Vũ nổi tiếng với gu thẩm mỹ hình ảnh độc đáo kết hợp tự do các yếu tố biểu đạt đa dạng bao gồm văn hóa truyền thống, chất đường phố, văn hóa đại chúng và hình ảnh siêu thực, tạo nên màu sắc thị giác độc đáo và vượt khỏi giới hạn của các thể loại.





Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Phương Vũ thực hiện MV cho một nhóm nhạc K-pop. MV “Super Model” xây dựng một thế giới fantasy đan xen giữa thực tại và ảo ảnh bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính thẩm mỹ, qua đó nhận về phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu âm nhạc. Nội dung MV khai thác hành trình VVUP vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt để trở thành một “siêu mẫu super model”.





Trước đó, trong đĩa đơn “Doo Doom Chit”, VVUP từng bắt tay hợp tác với đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Hanna Lux Davis, người từng hợp tác với các ngôi sao quốc tế như Doja Cat, Ariana Grande, Anne-Marie, bộ đôi rapper Nicki Minaj & Ice Spice. Việc liên tục hợp tác với các đạo diễn trên trường quốc tế cho thấy nỗ lực của VVUP trong việc mở rộng sức ảnh hưởng và góp phần dẫn dắt các xu hướng văn hóa, bao gồm cả K-pop, trên thị trường toàn cầu.





Album mini “VVON” mang ý nghĩa “khoảnh khắc ánh sáng bật lên”, được kết hợp từ ba từ khóa “Vivid”, “Vision” và “On”, gồm 10 bài hát. Tên gọi này đồng thời gợi liên tưởng đến từ “Born” về âm đọc và từ “Won” về mặt chữ, thể hiện câu chuyện VVUP như một thực thể được sinh ra, thức tỉnh và chiến thắng, qua đó tiếp tục khẳng định dấu ấn độc đáo của nhóm trong làng nhạc.