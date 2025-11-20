Phần 34: Vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yu-na viết nên trang sử mới cho Thế vận hội mùa đông

Kim Yu-na được cả thế giới công nhận là “Nữ hoàng trượt băng” Kim Yu-na là nữ vận động viên đầu tiên trong lịch sử trượt băng nghệ thuật đơn nữ giành chiến thắng tại Thế vận hội, Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, Giải vô địch trượt băng nghệ thuật bốn châu lục và Chung kết Grand Prix. Các chuyên gia quốc tế bao gồm huyền thoại trượt băng nghệ thuật Michelle Kwan (Mỹ) đều ca ngợi khả năng thi đấu hoàn hảo của cô với sự kết hợp giữa nghệ thuật, kỹ thuật và tốc độ. Một số video thi đấu của Kim Yu-na vẫn đang được Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) sử dụng làm tài liệu giảng dạy.





Vận động viên Kim Yu-na

ⓒ KBS

Kim Yu-na thiết lập kỷ lục mới tại Olympic mùa đông Kim Yu-na lần đầu làm quen với trượt băng khi 7 tuổi và đến năm 12 tuổi đã hoàn thành 5 loại nhảy xoay ba vòng trên không (Triple jump). Sau khi ra mắt ở sân khấu cấp độ trưởng thành cô liên tục giành chiến thắng tại các giải đấu quốc tế, thiết lập kỷ lục thế giới. Kim Yu-na đã lập kỷ lục Olympic ở cả ba hạng mục thi là bài thi ngắn, tự do, tổng điểm, và giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Vancouver (Canada) năm 2010. Tại Thế vận hội mùa đông Sochi (Nga) năm 2014, dù đã có phần trình diễn hoàn hảo nhưng Kim Yu-na chỉ giành được huy chương bạc. Đối với người dân Hàn Quốc, chiếc huy chương bạc này của cô được cho là có giá trị lớn hơn huy chương vàng, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử trượt băng nghệ thuật.





Vận động viên Kim Yu-na thời niên thiếu (trái) và

tại Chung kết Grand Prix năm 2009 (phải)

ⓒ KBS

Đóng góp của Kim Yu-na trong việc đăng cai Olympic PyeongChang Sau khi giải nghệ, Kim Yu-na đã phát huy tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực ngoại giao thể thao và hoạt động vận động đăng cai Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Thông qua bài phát biểu trong buổi thuyết trình tại Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các hoạt động với tư cách là đại sứ quảng bá, cô đã góp phần quan trọng vào thành công trong việc giành quyền đăng cai Olympic PyeongChang của Hàn Quốc. Ngoài ra, tại nhiều sự kiện quốc tế, Kim Yu-na cũng đã truyền tải thông điệp về thể thao và hòa bình của Hàn Quốc ra toàn thế giới. Hành trình của cô không chỉ dừng lại ở thành tích trong sự nghiệp thi đấu, mà còn là những đóng góp to lớn vào việc nâng cao vị thế của thể thao mùa đông và mở rộng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc trên trường quốc tế.





Kim Yu-na phát biểu kêu gọi tại Liên hợp quốc

ⓒ KBS

Thế hệ “Yu-na trẻ” và tương lai của thể thao mùa đông Sự ảnh hưởng của Kim Yu-na đã giúp môn trượt băng nghệ thuật nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đồng thời trình độ trượt băng của Hàn Quốc cũng được nâng cao rõ rệt. Thế hệ vận động viên trượt băng kế tiếp sau Kim Yu-na thường được gọi là thế hệ “Yu-na trẻ”, hiện đang tích cực thể hiện tài năng trên các đấu trường dành cho thiếu niên và trưởng thành. Kim Yu-na là vận động viên đã viết nên trang sử mới cho thể thao mùa đông của Hàn Quốc và thế giới.

