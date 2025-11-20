BTS phát hành bản phối âm thanh không gian cho hai dự án huyền thoại

Những tác phẩm trên đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế toàn cầu của BTS. Trong đó, bộ 3 phần của album “Hoa dạng niên hoa” phát hành trong năm 2015-2016, là cột mốc đưa nhóm vươn lên thành ngôi sao quốc tế. Tiếp đó, chuỗi “Love Yourself” ra mắt từ năm 2017 tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng văn hóa toàn cầu của BTS.





Nhận xét về bản phối âm thanh không gian Apple Music, kỹ sư Yang Ga của Hybe Studio chia sẻ bản phối Dolby Atmos lần này được thực hiện theo hướng giữ tối đa trường âm thanh stereo và độ cân bằng của bản gốc, đồng thời tinh chỉnh để mở rộng không gian âm thanh một cách tinh tế. Bản phối tăng mức độ tập trung vào phần vocal chính trong khi vocal nền và các âm thanh ngẫu hứng (ad-lib) được thể hiện rõ nét, giúp các lớp giọng được phân tách mạch lạc. Nhờ đó, người hâm mộ có thể trải nghiệm những lớp âm thanh và chiều sâu mới ngay cả ở những ca khúc quen thuộc.





Kỹ sư Yang Ga nói thêm rằng khi chú ý đến sự tách biệt giữa các giọng hát, khoảng cách giữa các nhạc cụ và cách thể hiện không gian ba chiều, người nghe sẽ cảm nhận được những rung động cảm xúc khác biệt so với bản gốc. Dù giữ nguyên độ cân bằng và hình ảnh stereo của bản gốc, bản phối lần này vẫn mở rộng âm thanh sâu và rộng hơn, giúp vocal chính trở nên rõ nét, còn vocal nền và ad-lib được tái hiện với không gian sống động hơn, tạo nên một sự tương phản cảm xúc mới cho người thưởng thức âm nhạc.