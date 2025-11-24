Trăng trên sông (Moon River)





Tên tiếng Hàn: 이강에는 달이 흐른다

Thể loại: Phim truyền hình cổ trang, lãng mạn, hài hước

Diễn viên: Kang Tae-oh, Kim Se-jeong, Lee Shin-young, Hong Su-zu, Jin Goo

Đạo diễn: Lee Dong-hyun

Kịch bản: Jo Seung-hui

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 31/10/2025 ~

Số tập dự kiến: 14 tập





Giới thiệu:

Lấy bối cảnh thời Joseon (thế kỷ XIV-XIX), bộ phim kể về việc một vị Thái tử đã đánh mất nụ cười, bị hoán đổi linh hồn với một cô gái bán hàng rong mất ký ức.





Yi Kang, diễn viên Kang Tae-oh

Là Thái tử nhưng Yi Kang không bận tâm đến việc trị nước lắm. Chàng nhận thấy hoàng gia đã thâu tóm hết mọi quyền lực, chính sự tham nhũng của hoàng tộc khiến dân chúng khổ sở. Biết rằng đứng ra thay đổi thế cục thì chỉ có chuốc họa vào thân, Yi Kang chọn cách hưởng thụ trước mắt: không còn đến lớp học dành cho Thái tử, mà thường lui tới Sangeuiwon (Thượng y viện - nơi chế tác y phục hoàng gia). Tại đó, chàng dựng riêng một căn phòng xa hoa chỉ để phục vụ sở thích ăn mặc và chải chuốt. Chàng là một người mà dù trong buổi thiết triều vẫn có thể thản nhiên tuyên bố sẽ lui tới kỹ viện - một vị Thái tử bất cần.





Park Dal-yi, diễn viên Kim Se-jeong

Thông minh, lém lỉnh và có chút “điên” theo cách đáng yêu, Park Dal-yi là một kẻ bán hàng rong đang phất lên trong giới buôn bán. Với tài xoay sở khéo léo và đầu óc nhanh nhạy, nàng sớm khẳng định tên tuổi trong giới. 5 năm trước, Dal-yi mất toàn bộ ký ức sau một vụ tai nạn. Người ta nói Dal-yi vốn xuất thân từ nhà thương nhân, cha mẹ từng làm việc cho phường buôn. Nhưng đôi bàn chân của nàng lại mềm mịn như chưa từng trải qua cực nhọc. Nàng được cô ruột căn dặn dù có chuyện gì thì cũng tuyệt đối không được đến Hanyang (Hán Dương, tên gọi cũ của thủ đô Seoul). Vì thế, Dal-yi linh cảm rằng ký ức đã mất kia có lẽ nên mãi bị chôn vùi. Cuộc sống buôn bán trôi qua khá êm đềm cho đến ngày cô gặp Thái tử Yi Kang. Một cuộc gặp “trời đánh” khiến cả hai vướng vào chuỗi rắc rối không dứt: cùng trải qua hiểm nguy, cứu mạng Thái tử một lần và rồi một sáng tỉnh dậy, cô phát hiện mình và Yi Kang đã… hoán đổi thân xác!





Yi Woon, diễn viên Lee Shin-young

Sinh ra là trưởng tử của nhà vua và được định sẵn trở thành Thái tử, nhưng bi kịch lại ập đến với Yi Woon khi mẫu hậu của chàng bị buộc tội tư thông và trở thành phi tần phế truất rồi qua đời. Theo đó, Yi Woon cũng bị tước ngôi vị, trở thành vị hoàng tử bạc mệnh bị cả triều đình quay lưng. Không còn tham vọng đoạt lại ngôi Thái tử, cũng chẳng còn lòng báo thù, Woon sống lặng lẽ trong cô độc, chỉ biết giữ khoảng cách với mọi người. Khi bị giam lỏng trong chùa, bị thế gian ruồng bỏ, chính Kim Woo-hee là người mở cánh cửa bụi mờ ấy của chàng. Nàng chăm sóc chàng lúc gục ngã, vui mừng vì chàng vẫn khỏe mạnh - và trong khoảnh khắc bàn tay lạnh của Woo-hee đặt lên trái tim nóng rực của mình, Yi Woon không cưỡng nổi mà sa vào tình yêu.





Kim Woo-hee, diễn viên Hong Su-zu

Kim Woo-hee từng là người con gái xinh đẹp, thông tuệ và hiền hậu bậc nhất Joseon, nhưng tất cả đã sụp đổ vì lòng tham của chính cha nàng. Ở Joseon, người phụ nữ phải sống phục vụ vì gia tộc. Trước danh nghĩa “vì dòng họ,” họ phải chấp nhận làm công cụ - lấy người được sắp đặt, sinh con nối dõi, rồi rời cõi đời trong vai trò “một người vợ tốt, người mẹ hiền”. Nhưng Woo-hee thì lại khác.