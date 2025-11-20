Seventeen xuất hiện trên chương trình âm nhạc nổi tiếng “Tiny Desk Concert” của Mỹ

ⓒ PLEDIS Entertainment

Nhóm nhạc nam Seventeen đã góp mặt trong chương trình âm nhạc đình đám “Tiny Desk Concert” do NPR Music (Đài phát thanh công cộng quốc gia của Mỹ) tập phát sóng ngày 24/11 (giờ địa phương). Đây là một trong những chương trình hát live trực tiếp uy tín nhất thế giới theo phong cách những buổi concert quy mô nhỏ, từng có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Taylor Swift, Coldplay, Billie Eilish, Sabrina Carpenter.





Trong tập phát sóng “Seventeen: Tiny Desk Concert” đăng trên kênh YouTube của NPR Music, 5 thành viên của nhóm đã mang đến gần 30 phút biểu diễn live đầy cảm xúc. Seventeen lần lượt trình bày loạt hit như “손오공” (Tôn Ngộ Không), “박수” (Vỗ tay), “HOT”, “SOS”, “_WORLD” và “Rock with you”. Đáng chú ý, Seventeen chính là nhóm nhạc K-pop đầu tiên xuất hiện trên chương trình ngay tại văn phòng trụ sở chính của NPR ở Washington, Mỹ.





Các thành viên cũng đã chia sẻ cảm xúc sau buổi ghi hình rằng mình rất vui khi được tham gia chương trình mà các thành viên luôn yêu thích. Tưởng rằng không khí sẽ yên tĩnh do mô tuýp không gian của chương trình khiêm tốn, lấy bối cảnh văn phòng, ít khán giả, nhưng thực sự nhóm cảm giác như đang đứng trên sân khấu concert và bày tỏ bất ngờ trước phản ứng tại hiện trường. Nhóm đồng thời cũng lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ.





Hiện tại, Seventeen đang có chuyến lưu diễn thế giới mang tên “NEW_”.