Công ty thương mại Taepoong (Typhoon Family)





Tên tiếng Hàn: 태풍상사

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, công sở

Diễn viên: Lee Jun-ho, Kim Min-ha, Kim Min-seok, Kwon Han-sol, Lee Chang-hoon

Đạo diễn: Lee Na-jeong, Kim Dong-hwee

Kịch bản: Jang Hyun

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 11/10/2025 ~

Số tập dự kiến: 16 tập





Giới thiệu:

Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, bộ phim kể về Kang Tae-poong, ông chủ của một công ty thương mại không có nhân viên, không có tiền và cũng không có gì để kinh doanh. Anh phải tự thân chèo lái việc điều hành công ty trong vai trò là một lãnh đạo mới vào nghề.





Kang Tae-poong, diễn viên Lee Jun-ho

“Những việc nhỏ bé mà ta làm hôm nay, mai này sẽ hóa thành cơn bão. Khi gặp biển, nó sẽ trở thành cơn giông, rồi cuối cùng sẽ là một cơn bão táp thật sự.” Đó là những gì mà cha của Kang Tae-poong nói với anh. Từng được cha dạy rằng hoa không nở chỉ để đẹp, mà để chiến đấu và kết trái, từ đó Tae-poong luôn tin rằng mình cũng sẽ một ngày “nở hoa và chiến thắng” như thế. Nhưng khi anh lớn lên, khi công ty cha ngày càng phát triển thì khoảng cách giữa hai cha con cũng dần xa cách. Rồi bỗng một ngày, giữa mái nhà đang dần nguội lạnh và công ty của cha đang bên bờ sụp đổ, Tae-poong chỉ còn một lựa chọn: giữ lại những gì cha anh từng trân quý. Anh quyết tâm vực dậy công ty Taepoong và trở thành người kế nghiệp thật sự.





Kang Jin-young, diễn viên Sung Dong-il

Là bố của Tae-poong, Kang Jin-young từ hai bàn tay trắng đã sáng lập nên công ty Taepoong. Chỉ sau hơn 10 năm, công ty nhỏ của ông đã trở thành doanh nghiệp vững vàng, có danh tiếng trong ngành. Jin-young rất yêu con trai. Nhưng tình cảm ấy lại luôn bị giấu sau vẻ vụng về trong cách thể hiện. Ông chỉ dám khẽ đặt tay lên vai con thay vì ôm thật chặt. Vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông lao vào công việc bất kể ngày đêm, đến khi nhận ra khoảng cách với con trai đã trở nên xa vời, còn công ty từng là niềm tự hào giờ đứng bên bờ khủng hoảng. Trong lúc suy nghĩ xa xăm, ông chỉ còn một niềm tin duy nhất rằng “ít nhất, vẫn còn có Tae-poong”.





Oh Mi-seon, diễn viên Kim Min-ha

Oh Mi-seon từ nhỏ đã gánh vác cả gia đình trên đôi vai nhỏ bé, sống tiết kiệm và chăm chỉ đến kiên cường. Sau vụ tai nạn cướp đi cha mẹ từ nhỏ, Mi-seon gác lại ước mơ làm nhà ngoại giao để đi làm tại một nhà máy ở tỉnh, nơi cung cấp cả chỗ ở, chỉ mong sau này có thể lo cho các em được học hành tử tế. Chính sự cần mẫn ấy đã khiến Chủ tịch Kang Jin-young ấn tượng về cô. Dù công việc chỉ xoay quanh lau dọn, rửa cốc, những việc vặt liên quan đến sổ sách nhưng Mi-seon vẫn thấy hạnh phúc. Cô mơ một ngày được làm nhiều hơn thế, được chứng minh giá trị của chính mình. Rồi khủng hoảng tài chính ập đến, cuốn theo tất cả bao gồm cả công ty mà cô yêu quý. Giữa lúc tuyệt vọng, Kang Tae-poong xuất hiện. Ánh mắt quả quyết và hành động liều lĩnh của anh khiến Mi-seon lần đầu muốn tin vào anh rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Mi-seon dần nhận ra, “nhân viên thương mại” không được tạo nên bởi tấm bằng hay chức danh, mà bởi nhiệt huyết, dũng khí và trí tuệ.