Cuộc chiến muối kimchi Kimjang tại Bắc Triều Tiên

Kimchi là thực phẩm thiết yếu giúp người dân Bắc Triều Tiên vượt qua mùa đông dài và giá rét. Mỗi hộ gia đình phải muối lượng lớn kimchi, từ hơn 300 kg đến gần 1 tấn, nên cả làng thường hợp sức để cùng nhau thực hiện, thay vì làm riêng lẻ. Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cũng đã công nhận văn hóa muối kimchi này của cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Kể từ sau khi được UNESCO công nhận, miền Bắc đã tích cực quảng bá hình ảnh người dân muối kimchi mỗi khi đến mùa kimjang.





Bắc Triều Tiên gắn cụm từ “cuộc chiến” vào hầu hết các hoạt động sản xuất như cấy lúa, thu hoạch, phục hồi rừng, thu gom phân bón đến muối kimchi. Thuật ngữ này mang tính cách mạng, khuyến khích người dân thực hiện các nhiệm vụ trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, việc người dân bị huy động liên tục vào các chiến dịch quanh năm khiến họ mệt mỏi, quá tải và làm chất lượng công việc giảm sút. Điều này cũng cho thấy miền Bắc muốn đẩy vấn đề kinh tế hay các lĩnh vực cần thiết khác mà chính quyền không thể hoặc không muốn tự giải quyết sang cho người dân thực hiện.





Từ cuối những năm 1980, Bắc Triều Tiên đã xây dựng các nhà máy kimchi. Nhiều cơ sở cũng đã được sửa sang lại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này khiến quy mô “cuộc chiến muối kimchi” dần bị thu hẹp, khi một số người dân nước này bắt đầu mua kimchi làm sẵn. Tuy vậy, phần lớn người dân miền Bắc không đủ khả năng tài chính nên vẫn phải tự muối kimchi để vượt qua tình trạng thiếu lương thực triền miên trong mỗi mùa đông. Hy vọng rằng, nét văn hóa này sẽ không còn bị xem như một “cuộc chiến”, mà tiếp tục được tồn tại như một truyền thống ấm áp, nơi mọi người cùng nhau muối kimchi cho cả mùa đông và sẻ chia tình cảm với nhau.



