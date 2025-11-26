Stray Kids trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Rock in Rio

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc nam Stray Kids sẽ xuất hiện với vai trò Nghệ sĩ diễn chính (headliner) trên sân khấu của Lễ hội âm nhạc “Rock in Rio” trong đêm diễn ngày 11/9 (giờ địa phương), nằm trong khuôn khổ lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 và ngày 11-13/9/2026 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Theo đó, nhóm là nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn cũng như góp mặt ở sự kiện này trong vai trò headliner.





“Rock in Rio” là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, bắt đầu từ năm 1985 tại Rio de Janeiro, và kể từ đó được tổ chức tại nhiều thành phố lớn như Lisbon (Bồ Đào Nha), Madrid (Tây Ban Nha) và Las Vegas (Mỹ). Lễ hội từng có sự góp mặt trình diễn của những ban nhạc rock huyền thoại như Queen, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers hay Muse.





Trước đó, Stray Kids đã nhiều lần được mời đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ diễn chính tại các Lễ hội âm nhạc quốc tế lớn tại Paris, Ý, Anh, Mỹ từ năm 2023-2024.





Stray Kids cũng vừa hoàn thành tour lưu diễn thế giới “DominATE” với loạt đêm diễn tại nhiều sân vận động trên khắp thế giới, quy tụ hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm diễn. Riêng trong tháng 4 vừa qua, nhóm đã tổ chức concert solo đầu tiên tại Rio de Janeiro, thu hút hơn 55.000 người tham dự. Và lần các anh chàng trở lại Brazil sau khoảng 1 năm 5 tháng trong năm sau sẽ khiến người hâm mộ càng kỳ vọng vào một màn trình diễn đẳng cấp “Michelin” của nhóm.





Không chỉ ghi dấu bằng sân khấu, Stray Kids còn tiếp tục bứt phá với âm nhạc. Album thứ 4 “KARMA” (phát hành ngày 22/8) của nhóm đã vươn lên giữ vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” (tuần ngày 6/9) thuộc trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ). Nhờ đó, Stray Kids trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử 70 năm của bảng xếp hạng này có 7 album liên tiếp debut ở vị trí đầu bảng.