Album đầu tay của CORTIS tẩu tán 1,06 triệu bản chỉ sau 3 tháng ra mắt

Theo bảng xếp hạng album tuần mới nhất của trang xếp hạng âm nhạc Circle Chart (Hàn Quốc) ngày 27/11 công bố album ra mắt “Color Outside the Lines” của nhóm nhạc nam tân binh CORTIS đã vượt mốc 1,06 triệu bản bán ra, chỉ sau khoảng ba tháng phát hành (thống kê từ ngày 16-22/11). Đây là album duy nhất của nghệ sĩ tân binh ra mắt trong năm nay đạt thành tích “triệu bản” chỉ với một album duy nhất. Đáng chú ý hơn, CORTIS không có thành viên nào bước ra từ chương trình sống còn hay đã từng ra mắt trước đó, khiến thành tựu này thêm phần ý nghĩa.





CORTIS đang chứng minh tiềm năng của “tân binh xuất sắc nhất năm” không chỉ về sức hút qua doanh số album, thước đo sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ (fandom), mà còn cho thấy độ phổ biến rộng rãi ở các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội. Đồng thời, CORTIS được xem là nhóm nhạc tiếp nối chuỗi thành công của các nhóm nhạc nam đàn anh cùng công ty như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và Tomorrow X Together (TXT), trở thành động lực tăng trưởng mới của công ty quản lý BigHit Music.





Thành công của album đầu tay càng có ý nghĩa khi cả 5 thành viên đều trực tiếp tham gia sâu vào khâu sản xuất. Đúng với hình ảnh “đội ngũ sáng tạo trẻ”, các thành viên đã tự mình đóng góp ý tưởng và cảm quan vào âm nhạc, vũ đạo và nội dung video, tạo nên sản phẩm mang bản sắc riêng. Âm nhạc của CORTIS cũng nhanh chóng vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận khán giả toàn cầu.





Trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất toàn cầu Spotify, “Color Outside the Lines” đã vượt mốc 100 triệu lượt nghe trực tuyến (tính đến ngày 12/10). Ca khúc mở đầu “Go!” cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng ngày, tuần và tháng của bảng xếp hạng nhạc số Melon (Hàn Quốc). Ca khúc này còn được chọn làm nhạc quảng bá cho vòng thi đấu sau mùa giải chính của Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). Độ phổ biến của CORTIS trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram cũng rất đáng chú ý khi ghi nhận lượng người theo dõi cao nhất trong số các nhóm nhạc nam ra mắt 4 năm trở lại đây, bất chấp việc tài khoản của nhóm chỉ mới được mở vào tháng 8.





Đà tăng trưởng mạnh mẽ của CORTIS còn thể hiện rõ tại thị trường Mỹ. Album “Color Outside the Lines” đạt được vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” của nền tảng âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), thứ hạng cao nhất đối với album ra mắt của một nhóm nhạc K-pop, ngoại trừ các nhóm dự án đặc biệt. Ngoài ra, nhóm cũng nhận được nhiều hưởng ứng tích cực khi tham gia các sự kiện lễ hội âm nhạc lớn tại xứ cờ hoa.