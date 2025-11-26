Stray Kids và Twice lần đầu đạt được chứng nhận Bạch kim từ RIAA

ⓒ JYP Entertainment





Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) ngày 26/11(giờ địa phương) công bố ca khúc “神메뉴 (God’s Menu, Thực đơn của Chúa)” của nhóm nhạc nam Stray Kids và ca khúc “Strategy” của nhóm nhạc nữ Twice đã chính thức nhận được chứng nhận Bạch kim, sau khi hai sản phẩm âm nhạc này đều vượt mốc 1 triệu bản bán ra tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai nhóm nhận được chứng nhận Bạch kim từ RIAA.





RIAA thường trao chứng nhận dựa trên doanh số bán album và đĩa đơn tại Mỹ, phân thành chứng nhận Vàng đối với hơn 500.000 đơn vị tiêu thụ, chứng nhận Bạch kim khi tiêu thụ hơn 1 triệu đơn vị, chứng nhận Đa bạch kim nếu đạt hơn 2 triệu đơn vị và Kim cương với lượng đơn vị tiêu thụ trên 10 triệu.





Twice là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt được thành tích này và bổ sung vào bộ sưu tập sau khi nhóm từng nhận chứng nhận Vàng với hai ca khúc “The Feels” và “I Can’t Stop Me”. Ca khúc “Strategy” cũng ghi nhận sức hút mạnh mẽ khi được sử dụng làm nhạc phim trong bộ phim đình đám “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop) của nền tảng Netflix. Nhờ đó, ca khúc này đã trụ lại trên bảng xếp hạng “Hot 100” của trang xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) trong 17 tuần liên tiếp.





Stray Kids cũng bổ sung thêm 5 chứng nhận Vàng với album chính “KARMA”, và các đĩa đơn “Case 143”, “특 (S-Class, Đẳng cấp đặc biệt)”, “락 (LaLaLaLa)” và “Chk Chk Boom”. Ngoài ra, thành viên Jennie của nhóm nhạc nữ Blackpink cũng nhận được chứng nhận Vàng từ RIAA với đĩa đơn solo “ExtraL”.