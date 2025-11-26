Loạt công ty giải trí và nghệ sĩ K-pop chung tay hỗ trợ Hong Kong sau vụ cháy nghiêm trọng

ⓒ HYBE Labels, YG Entertainment, SM Entertainment





Theo ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc ngày 28/11 công bố nhiều nghệ sĩ và loạt công ty giải trí K-pop đã tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ bằng những khoản đóng góp ý nghĩa cho những nạn nhân trong vụ cháy chung cư cao tầng nghiêm trọng ở Hong Kong. Vụ hỏa hoạn xảy ra từ chiều ngày 26/11 vừa qua tại một chung cư cao tầng ở khu Tai Po (Đại Bộ), phía Bắc Hong Kong, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.





Cụ thể, 6 công ty con trực thuộc tập đoàn giải trí Hybe Music Group APAC gồm BigHit Music, Belift Lab, Source Music, Pledis Entertainment, KOZ Entertainment và Ador đã quyên góp 500 triệu won (khoảng 340.000 USD) cho Hiệp hội cứu hộ thảm họa toàn quốc Hope Bridge. Khoản tiền quyên góp này sẽ được Hope Bridge phối hợp với các tổ chức phi lợi nhuận tại Hong Kong dùng vào việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên.





Đại diện Hybe Music Group APAC, ông Yoo Dong-joo, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người chịu ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn, đồng thời hy vọng khoản đóng góp này có thể phần nào giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn sớm vượt qua thảm cảnh.





Công ty giải trí SM Entertainment và YG Entertainment cũng đã lần lượt quyên góp khoảng 200 triệu won (137.000 USD) cho Hội Chữ thập đỏ Hong Kong, công tác cứu trợ khẩn cấp.





Các nhóm nhạc như aespa, i-dle, IVE, Riize, BoyNextDoor, Stray Kids hay các nghệ sĩ như thành viên Jackson Wang (GOT7), diễn viên Hyeri cũng đã chung tay quyên góp thông qua các quỹ, và đơn vị tình nguyện với mong muốn hỗ trợ khắc phục thảm họa. Bên cạnh đó, thành viên người Trung Quốc Yuqi (i-dle) vào ngày 26/11 đã chia sẻ trên mạng xã hội lời cầu nguyện cho sự bình an của tất cả những người chịu ảnh hưởng.