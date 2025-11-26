Kịch bản lễ trao giải MAMA 2025 thay đổi hậu thảm họa hỏa hoạn Hong Kong

ⓒ Mnet





Trong bối cảnh Hong Kong bao trùm bởi không khí tang thương sau thảm kịch hỏa hoạn nghiêm trọng hôm 26/11, ban tổ chức lễ trao giải âm nhạc MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2025 một ngày sau đó đã xem xét về khả năng tổ chức lễ trao giải. Đến ngày 28/11, đơn vị tổ chức sự kiện là công ty giải trí CJ ENM cho biết sự kiện nói trên vẫn sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối (giờ Hàn Quốc) trong hai ngày 28-29/11 tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong, nhưng với quy mô hạn chế.





CJ ENM cho biết sẽ dành một khoảng thời gian tưởng niệm để chia sẻ nỗi đau với người dân Hong Kong, đồng thời sẽ có hoạt động quyên góp nhằm hỗ trợ các nạn nhân và gia quyến của vụ hỏa hoạn. Công ty cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ thiết kế sân khấu và cách thức triển khai chương trình đang được chuẩn bị một cách thận trọng nhằm hướng đến truyền tải thông điệp an ủi và hy vọng, hơn là những màn trình diễn hoành tráng. Ngoài ra, phần đi thảm đỏ của sự kiện năm nay sẽ bị hủy. Tuy vậy, lễ trao giải chính vẫn được tổ chức và phát sóng trực tiếp theo kế hoạch ban đầu. Một số hiệu ứng đặc biệt và thiết kế sân khấu cũng được dự đoán sẽ thay đổi để phù hợp với không khí tưởng niệm.





Danh sách nghệ sĩ tham dự gồm nhiều ngôi sao K-pop, bao gồm khối nhóm nhạc nam có Alpha Drive One, Enhypen, TWS, Stray Kids và ZeroBaseOne; còn nhóm nhạc nữ có BabyMonster và Hearts2Hearts. Ngoài ra, nam nghệ sĩ G-Dragon cũng góp mặt tại MAMA năm nay.





Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên xảy ra tại khu chung cư cao 32 tầng Wang Fuk Court (Hồng Phú Uyển) ở khu Tai Po (Đại Bộ), phía Bắc Hong Kong vào chiều ngày 26/11. Vụ cháy đã khiến hơn 80 người tử vong, hơn 70 người bị thương, và nhiều nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm hoặc chưa được tìm thấy tính đến 0 giờ ngày 28/11.