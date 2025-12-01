Mùa hạ cuối (Last Summer)





Tên tiếng Hàn: 마지막 썸머

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Lee Jae-wook, Choi Sung-eun, Kim Gun-woo, Kwon Ah-reum, Choi Byung-mo

Đạo diễn: Min Yeon-hong

Kịch bản: Jeon Yoo-ri

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 01/11/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Một bộ phim tình cảm lãng mạn xoay quanh câu chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ đã là bạn từ thời thơ ấu, phải đối mặt với sự thật về mối tình đầu của họ, bí ẩn như được giấu kín trong “chiếc hộp Pandora”.





Baek Do-ha, diễn viên Lee Jae-wook

Baek Do-ha là một kiến trúc sư thiên tài, trở về sau hai năm và một lần nữa đối mặt với những vết thương lòng và tình yêu trong quá khứ. Anh quyết định hàn gắn một mối quan hệ đã mất, như thể đang sửa sang lại một ngôi nhà.





Song Ha-gyeong, diễn viên Choi Sung-eun

Song Ha-gyeong là một viên công chức kiêm kiến trúc sư đã luôn trải qua mùa hè bất hạnh. Cô đã sống với sự phản bội của mối tình đầu và cả những vết thương lòng từ gia đình. Vào mùa hè cuối cùng, cô bị dao động trong lúc tranh cãi với người đó.





Seo Soo-hyuk, diễn viên Kim Gun-woo

Seo Soo-hyuk là một luật sư chuyên về các phiên tòa phúc thẩm và một chiến lược gia không bao giờ lùi bước trước bất kỳ cuộc chiến nào. Trong quá trình xử lý vụ kiện cửa hàng đậu phộng, anh vướng vào quá khứ của một người đàn ông và một người phụ nữ. Ban đầu anh nhận vụ án với chút thú vị nhưng dần dà, nó đã bắt đầu lay chuyển cuộc đời của Soo-hyuk.





Yoon So-hee, diễn viên Kwon Ah-reum

Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn của Baek Do-ha, Yoon So-hee luôn ở bên cạnh và bảo vệ ước mơ của người đàn ông ấy. Nhưng Do-ha lại vì một người phụ nữ mà lâm vào nguy hiểm. Thế nên So-hee đến Hàn Quốc để kéo anh về lại New York (Mỹ).