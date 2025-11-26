Khép lại MAMA 2025 sau vụ hỏa hoạn tại Hong Kong

ⓒ Mnet

Các nghệ sĩ K-pop cùng công ty giải trí tham dự lễ trao giải âm nhạc MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2025 đã quyên góp tổng cộng hơn 6,7 tỷ won (khoảng 4,5 triệu USD), chung tay hỗ trợ Hong Kong sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hàng trăm người thương vong cuối tháng 11 vừa qua. Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Nhật leo thang và lệnh hạn chế văn hóa Nhật Bản tại Trung Quốc ngày càng siết chặt, lễ trao giải lần này được xem là dịp để K-pop củng cố quan hệ hữu nghị với thị trường Trung Quốc.





Lễ trao giải âm nhạc MAMA 2025 diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong. Đơn vị tổ chức Tập đoàn CJ ENM đã quyên góp 20 triệu HKD (hơn 2,5 triệu USD) cho “Quỹ hỗ trợ khu dân cư Hồng Phú Uyển tại khu vực Đại Bộ” (Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po). Trong khi đó, các công ty giải trí Hybe, SM, JYP, YG và Wakeone cũng đóng góp từ 1 triệu đến 2,66 triệu HKD (khoảng 128.000-341.000 USD) mỗi đơn vị. Ngoài ra, các nghệ sĩ như G-Dragon, Super Junior, EXO-CBX, aespa, Stray Kids , IVE, i-dle, Riize, BoyNextDoor cũng tham gia quyên góp với mong muốn hỗ trợ người gặp nạn và gia quyến cũng như lực lượng chức năng tham gia giải cứu thảm họa.





Đặc biệt, nhiều thành viên người Trung Quốc trong các nhóm nhạc K-pop như Ningning (aespa), Yuqi (i-dle), Ricky (ZeroBaseOne) trên sân khấu MAMA đã gửi lời chia buồn bằng tiếng Trung và bày tỏ mong muốn tấm lòng của các nghệ sĩ sẽ được truyền tới mọi người.





Sự kiện năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm do ảnh hưởng của vụ cháy tại Hong Kong. Nam diễn viên hàng đầu Hong Kong Châu Nhuận Phát vẫn xuất hiện vào ngày 29/11 và đề nghị toàn bộ khán giả đứng dậy mặc niệm cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn. Khi ông cất lời, cả sân vận động lập tức chìm vào bóng tối và mọi người đồng loạt cúi đầu tưởng niệm. Sau đó, với giọng nói nghẹn ngào, Châu Nhuận Phát xướng tên giải thưởng “Nghệ sĩ của năm” thuộc về G-Dragon.





Để phù hợp với tình hình ở nước sở tại, lễ trao giải cũng tiến hành nhiều điều chỉnh lớn trong dàn dựng sân khấu. Sân khấu dự kiến cover nhóm Saja Boys thuộc dự án phim hoạt hình đình đám “Thợ săn quỷ K-pop” (K-Pop Demon Hunters) thuộc nền tảng Netflix bởi các nghệ sĩ từ các nhóm nhạc đã bị hủy sau khi nhận nhiều ý kiến cho rằng phần trình diễn mang hình tượng gợi nhớ “sứ giả địa ngục”, không phù hợp trong bối cảnh tang thương. Bên cạnh đó, các nhóm nhạc Alpha Drive One, MEOVV, BabyMonster, Treasure và nhiều nghệ sĩ khác như G-Dragon cũng đã bỏ hoặc chỉnh sửa các câu hát liên quan đến hỏa hoạn. Hầu hết các nghệ sĩ lựa chọn mặc trang phục tông đen thay cho những bộ cánh lộng lẫy thường thấy.





Về giải thưởng năm nay vinh danh các nghệ sĩ ở từng hạng mục gồm G-Dragon nhận giải “Nghệ sĩ của năm”, Rosé (Blackpink) nhận giải “Bài hát của năm”, Stray Kids với “Album của năm” và Enhypen với “Fan’s Choice của năm”. Trong đó, nam nghệ sĩ G-Dragon đã lập cú đúp 4 chiến thắng, bao gồm cả giải thưởng cao quý nhất “Nghệ sĩ của năm”.