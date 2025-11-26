ZeroBaseOne gia hạn hợp đồng với đội hình đầy đủ tới tháng 3/2026

ⓒ WAKEONE

Công ty giải trí Wakeone đưa thông báo chính thức vào ngày 1/12 xác nhận nhóm nhạc nam ZeroBaseOne sẽ gia hạn hợp đồng đến hết tháng 3/2026. Công ty chia sẻ quyết định kéo dài hoạt động thêm 2 tháng này là kết quả đồng thuận của cả 9 thành viên, xuất phát từ tình cảm sâu sắc của các thành viên dành cho nhóm và cũng nhờ vào tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ.





Để bày tỏ lòng biết ơn, ZeroBaseOne sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình đầy đủ đến hết tháng 3/2026. Nhóm đang chuẩn bị cho concert encore trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới 2025 mang tên “Here&Now”, cũng như phát hành sản phẩm mới.





Trước đó, tại showcase truyền thông cho album đầu tay “Never Say Never” diễn ra vào tháng 9/2025, khi được hỏi về việc tái ký hợp đồng, thành viên Sung Han-bin thời điểm đó chia sẻ nhóm đang tiến hành nhiều cuộc thảo luận và họp bàn để tìm hướng đi tốt nhất, nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Nam thần tượng cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là mang đến cho công chúng và người hâm mộ một album đầu tay thật ý nghĩa, và cả nhóm sẽ hoàn thành hoạt động lần này một cách khỏe mạnh và hạnh phúc, đồng thời tiếp tục trưởng thành hơn trong tương lai.





ZeroBaseOne là nhóm nhạc nam đa quốc tịch 9 thành viên, được thành lập thông qua chương trình sống còn “Boys Planet”, ra mắt vào tháng 7/2023. Ban đầu, thời hạn hợp đồng của nhóm là 2 năm 6 tháng, ngày kết thúc dự kiến vào 10/1/2026. Kể từ khi ra mắt, cả nhóm đã ghi dấu 6 lần liên tiếp trở thành “nghệ sĩ triệu bản”, khẳng định vị thế là nhóm nhạc thế hệ thứ 5 tiêu biểu. Ngoài ra, nhóm cũng không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại các thị trường âm nhạc lớn thế giới như liên tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường âm nhạc toàn cầu, bao gồm các nền tảng âm nhạc uy tín như Billboard (Mỹ) và Oricon (Nhật Bản). Chuyến lưu diễn thế giới 2025 “Here&Now” vừa qua cũng liên tục cháy vé, chứng minh sức mạnh bán vé toàn cầu vượt trội của nhóm.