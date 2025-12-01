Phần 35: Phim “Ký sinh trùng” và những bộ phim Hàn Quốc được cả thế giới công nhận

“Ký sinh trùng”, bộ phim Hàn Quốc được thế giới công nhận Tháng 6/2025, Thời báo New York (NYT) của Mỹ đã lựa chọn “Ký sinh trùng” (Parasite) là bộ phim đứng đầu “Danh sách 100 phim điện ảnh hay nhất thế kỷ XXI”. “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho kể về gia đình nghèo Ki-tae sống trong căn nhà ở tầng bán hầm tìm cách làm gia sư, tài xế và người giúp việc tại nhà giám đốc Park, từ đó nảy sinh những mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội. Bộ phim được đánh giá là tác phẩm dung hòa giữa tính đặc trưng mang màu sắc Hàn Quốc và chủ đề phổ quát về bất bình đẳng trong chủ nghĩa tư bản.





Phim “Ký sinh trùng”, đạo diễn Bong Joon-ho sau khi giành giải tại lễ trao giải Oscar

“Ký sinh trùng” giành giải “Phim hay nhất” tại lễ trao giải Oscar “Ký sinh trùng” đã giành hơn 300 giải thưởng trong và ngoài nước, mở màn với giải “Cành cọ vàng” tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 72 năm 2019. Sau đó là các chiến thắng tại Liên hoan phim Sydney (Australia), Liên hoan phim Macau (Trung Quốc), lễ trao giải Quả cầu vàng và lễ trao giải Oscar (Mỹ). Đặc biệt, bộ phim đã tạo nên lịch sử khi trở thành tác phẩm không phải tiếng Anh đầu tiên đạt 4 tượng vàng là “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Phim quốc tế xuất sắc nhất” và “Kịch bản xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar. Thành tựu này đã trở thành dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị nghệ thuật và sức hút đại chúng của điện ảnh Hàn Quốc trên toàn thế giới.





Dàn diễn viên và đạo diễn Bong Joon-ho của bộ phim

“Ký sinh trùng” tại Liên hoan phim Cannes

Sự phát triển và toàn cầu hóa của điện ảnh Hàn Quốc Điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu vươn ra thị trường quốc tế từ cuối những năm 1950, khi các bộ phim phản ánh thông điệp xã hội thời kỳ hậu chiến tranh trong thập niên 1960-1980 thu hút sự chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Đến những năm 1990, sự xuất hiện của các phim bom tấn như “Swiri” đã thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng. Các đạo diễn có cá tính độc đáo như Hong Sang-soo, Lee Chang-dong, Park Chan-wook cũng dần được công nhận tại nhiều liên hoan phim lớn. Những giải thưởng quốc tế mà điện ảnh Hàn Quốc đạt được chính là minh chứng cho năng lực cạnh tranh và sức ảnh hưởng toàn cầu của nội dung Hàn Quốc.





Các bộ phim Hàn Quốc được quốc tế công nhận Hàng trên: - Phim “Mã phu” (The Coachman) - đạo diễn Kang Dae-jin giành giải “Gấu bạc” tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (1961) - Phim “Đến ngày cuối cuộc đời” (To the last day) - đạo diễn Shin Sang-ok giành Giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (1962) - Phim “Túp lều” (The Hut) - đạo diễn Lee Doo-yong nhận giải tại Liên hoan phim Venice (1981) - Phim “Phát ngôn của kẻ ngốc” (Declaration of Idiot) - đạo diễn Lee Doo-yong giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Berlin (1984) - Phim “Tại sao Bồ đề đạt ma lại đi về phía Đông” (Why Has Bodhi-Dharma Left For The East) - đạo diễn Bae Yong-kyun giành giải “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Quay phim xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Locarno tại Liên hoan phim Locarno (1989)

Hàng dưới: - Phim “Swiri” (1999) - đạo diễn Kang Je-gyu - Phim “Chihwaseon” (Túy họa tiên, Painted Fire) - đạo diễn Im Kwon-taek giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Cannes (2002) - Phim “Báo thù” (Oldboy) - đạo diễn Park Chan-wook giành Giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes (2003) - Phim “Người phụ nữ bỏ trốn” (The Woman Who Ran) - đạo diễn Park Chan-wook giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Berlin (2020) - Phim “Quyết định ra đi” (Decision to Leave) - đạo diễn Park Chan-wook giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Cannes (2002)

Tầm ảnh hưởng toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc sau phim “Ký sinh trùng” Sau “Ký sinh trùng” điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục đạt nhiều thành công tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Liên hoan phim Cannes và lễ trao giải Oscar. Nữ diễn viên Youn Yuh-jung giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 với phim “Minari” (Rau cần, hay còn được biết đến với tên gọi “Khát vọng đổi đời” tại Việt Nam). Ngoài ra, đạo diễn Park Chan-wook đạt giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” với phim “Quyết định ra đi” (Decision to Leave) và diễn viên Song Kang-ho giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong phim “Người môi giới” (Broker) tại Liên hoan phim Cannes. Những thành tựu này đã giúp điện ảnh Hàn Quốc trở thành ngọn đuốc dẫn dắt xu hướng văn hóa toàn cầu.



