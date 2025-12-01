Zico chính thức trở lại sau 20 tháng, chuẩn bị phát hành đĩa đơn mới dịp cuối năm

ⓒ KOZ Entertainment

Nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất Zico sẽ trở lại đường đua âm nhạc K-pop với đĩa đơn mới dự kiến phát hành vào khoảng giữa tháng 12 này, đánh dấu màn tái xuất sau gần 20 tháng kể từ “SPOT!”, đĩa đơn phát hành tháng 4/2023 với sự góp giọng của thành viên Jennie (Blackpink). Đây được xem là một sự kết nối bằng âm nhạc và giai điệu mới mà Zico muốn gửi đến người hâm mộ nhân dịp cuối năm.





Trước đó, vào ngày 1/12, nam nghệ sĩ đã hé lộ đoạn video có tựa đề “work in progress” dài 18 giây trên kênh YouTube cá nhân, ghi lại cảnh anh chơi đàn và ngân nga giai điệu trong phòng thu. Là một tác phẩm phát hành vào cuối năm, đĩa đơn của Zico được dự đoán sẽ là một ca khúc mang màu sắc ấm áp, phù hợp với không khí mùa đông.





Bên cạnh hoạt động âm nhạc cá nhân, Zico thời gian qua tập trung làm Giám đốc sản xuất của KOZ Entertainment, công ty giải trí do chính anh sáng lập. Anh cũng là người đứng sau sự phát triển của nhóm nam BoyNextDoor, đến mức được người hâm mộ của nhóm gọi nam nghệ sĩ với biệt danh là “Jibeoji” (tức “Bố Zi”), kết hợp giữa “Zico” và từ “아버지” (bố, cha) trong tiếng Hàn.





Zico ra mắt với tư cách thành viên nhóm nam Block B năm 2011 và bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2014. Anh sở hữu nhiều bản hit đình đám như “Artist”, “아무노래” (Bài hát ngẫu nhiên), “너는 나 나는 너” (Em là anh, anh là em), “She’s a Baby”, “SoulMate”, “사랑이었다” (Đó chính là tình yêu) và “SPOT!”.