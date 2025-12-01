Le Sserafim là nghệ sĩ K-pop duy nhất tại chương trình “New Year’s Rockin’ Eve 2026” (Mỹ)

ⓒ SOURCE MUSIC





Đài ABC (Mỹ) ngày 2/12 (giờ địa phương) trên trang mạng xã hội chính thức đã công bố danh sách các nghệ sĩ tham gia trình diễn trong chương trình biểu diễn đón giao thừa cuối năm “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026”, một trong những chương trình truyền hình đón giao thừa được theo dõi nhiều nhất tại Mỹ. Trong đó, Le Sserafim là nghệ sĩ K-pop duy nhất được mời tham gia sự kiện năm nay, cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của nhóm tại nước này.





“New Year’s Rockin’ Eve” là chương trình âm nhạc thường niên phát sóng từ tối ngày 31/12 năm cũ đến ngày đầu năm mới 1/1, với sự theo dõi của khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như nữ ca sĩ Mariah Carey, Chappell Roan, nam rapper Post Malone và nhóm Le Sserafim.





Tại quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York (Mỹ), Le Sserafim dự kiến trình diễn ca khúc chủ đề “Crazy” từ album mini thứ 4 (ra mắt ngày 24/10) và ca khúc “Spaghetti” hợp tác cùng thành viên j-hope của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).





Ca khúc “Crazy” phát hành vào tháng 8/2024 và từng lọt vào bảng xếp hạng bài hát chính “Hot 100” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ). Bài hát tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong năm nay khi được đưa vào danh sách biểu diễn trong chuyến lưu diễn thế giới “Easy Crazy Hot” của các cô nàng, trở thành bản hit được yêu thích trên mạng xã hội khiến ai cũng phải hát theo.





“Spaghetti” cũng giúp nhóm lập kỷ lục mới trong sự nghiệp khi xếp hạng 50 trên bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard, hạng 46 trên “Official Singles Top 100” thuộc bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts).





Le Sserafim trong cuối năm nay và đầu năm 2026 sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ra toàn cầu ở cả Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản qua các lễ trao giải, lễ hội âm nhạc.