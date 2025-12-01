Tác phẩm của Katseye, NMIXX được NME xếp vào “Top 50 ca khúc hay nhất năm 2025”

ⓒ HYBE UMG, JYP Entertainment





Tạp chí âm nhạc uy tín của Anh NME (New Musical Express) ngày 1/12 (giờ địa phương) đã công bố danh sách “Top 50 ca khúc hay nhất năm 2025”. Trong đó, ca khúc “Gnarly” thuộc album mini thứ hai của nhóm nhạc nữ Katseye xếp thứ 5 và ca khúc “Spinnin’ On It” trong album đầu tay của nhóm nhạc nữ NMIXX đứng ở vị trí 43.





Tạp chí NME nhận định Katseye từng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, dễ thương khi mới ra mắt năm 2024, nhưng với ca khúc “Gnarly” phát hành tháng 4/2025, Katseye đã “thẳng tay” gạt bỏ sự dễ thương và chuyển sang phong cách mạnh mẽ và ấn tượng hơn. Ngoài ra, NME đánh giá ca khúc “Spinnin’ On It” của NMIXX khai thác chủ đề tình yêu nguy hiểm qua chất liệu pop-rock pha giữa ngọt ngào và lẫn đắng cay.





“Top 50 ca khúc hay nhất năm 2025” còn có sự góp mặt của ca khúc “Golden”, nhạc phim bộ phim hoạt hình đình đám “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop), ở hạng 46. NME cũng dành nhiều lời khen cho ca khúc này, mô tả “Golden” là tác phẩm đánh bại ác quỷ, phá vỡ kỷ lục, phong ấn hỗn độn và tạo nên lịch sử.