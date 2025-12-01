Trường Đại học Công nghệ Kim Chaek của Bắc Triều Tiên

ⓒ KBS News

Đại học Công nghệ Kim Chaek tại Bắc Triều Tiên là trường đào tạo khoa học kỹ thuật hàng đầu miền Bắc, giữ vai trò trung tâm trong phát triển công nghiệp, luyện kim, công nghệ thông tin và khoa học ứng dụng. Đây là nơi tuyển chọn tinh hoa trong số giới tinh hoa. Ngoài việc phải đạt điểm cao trong kỳ thi sơ tuyển, các học sinh còn phải trải qua đợt kiểm tra chính trị nghiêm ngặt và phải có giấy giới thiệu thì mới có thể nhập học vào trường Đại học Công nghệ Kim Chaek. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã giành sự ưu ái đặc biệt cho ngôi trường này, nhờ đó mà vị thế của Đại học Công nghệ Kim Chaek ngày càng được nâng cao. Tấm bằng tốt nghiệp của trường được xem là tấm vé bảo đảm cho sự thăng tiến trong xã hội, nên sinh viên theo học tại trường có lòng tự hào rất lớn.



