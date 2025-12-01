Solbi ra mắt trong vai trò biên kịch phim ngắn

ⓒ jiancastle

Nền tảng phim ngắn Shortcha (Hàn Quốc) ngày 2/12 đã công bố phát hành bộ phim ngắn (short drama) “전 남친은 톱스타” (tạm dịch “Bạn trai cũ là ngôi sao hàng đầu) do ca sĩ kiêm họa sĩ Solbi chắp bút.





Bộ phim thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn có yếu tố kỳ ảo, khắc họa quá trình trưởng thành và những xung đột của một người phụ nữ khi liên tục qua lại giữa hiện thực và thế giới mộng tưởng có khả năng hiện thực hóa khát vọng thông qua một cây nến ma thuật. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa nữ chính với người yêu cũ là ngôi sao hàng đầu, tình yêu với bạn trai cũ, những ước mơ đã đánh mất cùng quá trình đối diện với bản thân. Phần chỉ đạo diễn xuất sẽ do đạo diễn Kim Seung-soo của công ty Mapssi Studio đảm nhiệm.





Được biết Solbi đã dành gần ba năm để viết kịch bản cho bộ phim này. Tác phẩm này nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ sản xuất của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), có sự tham gia hỗ trợ của ứng dụng biên kịch trí tuệ nhân tạo (AI) Wonder Story.





Kể từ khi ra mắt với tư cách ca sĩ, Solbi đã nuôi dưỡng thế giới sáng tạo của riêng mình với vai trò họa sĩ và tác giả. Vai trò mới lần này của nữ nghệ sĩ đang thu hút nhiều sự chú ý.