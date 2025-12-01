“Ruby” (Jennie) lọt vào “Top 100 album hay nhất năm 2025” của tạp chí Rolling Stone

ⓒ ODD ATELIER

Tạp chí hàng đầu về âm nhạc Rolling Stone (Mỹ) ngày 4/12 (giờ Hàn Quốc) đã công bố danh sách “100 album hay nhất năm 2025” (The 100 Best Albums of 2025). Trong đó, album solo đầu tay “Ruby” của Jennie (Blackpink) là đại diện K-pop duy nhất có mặt trong danh sách này, minh chứng cho sức cạnh tranh của cô nàng trên thị trường âm nhạc toàn cầu với tư cách nghệ sĩ solo.





Rolling Stone nhận định album “Ruby” là một album tái hiện tinh thần nhạc pop kết hợp R&B thập niên 2000-2010 theo cách hiện đại, đồng thời đánh giá cao giọng hát và khả năng xử lý đa dạng thể loại của Jennie.





Không chỉ được giới phê bình khen ngợi, album này còn ghi dấu ấn trên các nền tảng âm nhạc. Nhiều kênh truyền thông quốc tế đã đưa “Ruby” vào danh sách những album nổi bật của năm 2025. Ca khúc chủ đề “like JENNIE” cũng duy trì được những thành tích nổi bật trong số các sản phẩm của nghệ sĩ solo nữ K-pop trong năm 2025.





Album “Ruby” gồm 15 ca khúc bao gồm cả ca khúc chủ đề “like JENNIE”, do Jennie trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất. Album này được nhận xét là phác họa rõ nét bản sắc riêng và mở rộng phạm vi sáng tạo của nữ ca sĩ khi thử sức ở nhiều màu sắc âm nhạc như R&B, pop và các chất liệu phong phú khác.