Khi xem các bộ phim dã sử của Hàn Quốc, người xem thường được nghe câu "Jongmyo Sajikeul Bateunda", có nghĩa là "Phụng sự tông miếu xã tắc". Ở đây "Jongmyo", tức "Tông Miếu", là nơi đặt bài vị thờ cúng các vị tiên vương và tổ tiên hoàng thất. Còn "Sajik", tức "xã tắc", mang hàm ý chỉ quốc gia. "Tông miếu xã tắc" tượng trưng cho quốc thể Joseon ở Hàn Quốc xưa. Đế vương cùng quần thần bàn việc tông miếu xã tắc, ôn lại công lao dựng nước của các bậc tiên vương và bàn bạc chính sách hỗ trợ công việc đồng áng và đời sống của bách tính. Thế nên, trong thời kỳ Hàn Quốc bị thực dân Nhật Bản chiếm đóng, để cắt đứt long mạch này, thực dân Nhật đã cho xây một con đường quốc lộ cắt ngang khu tông miếu thờ tổ tiên của hoàng thất Joseon và cung điện Changgyeong (Xương Khánh). Sau giải phóng năm 1948, Hàn Quốc đã không ngừng tiến hành phục dựng nhằm khôi phục dấu ấn lịch sử của dân tộc. Nhờ đó, hiện nay Jongmyo và nghi thức Tế lễ Tông Miếu đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.





* Trích đoạn Jeonpyehuimun (Điện tệ hy văn) trong "Jongmyo Jeryeak" (Âm nhạc tế lễ tông miếu) / dàn chính nhạc Trung tâm âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc

* Khúc hát Honamga (Hồ Nam ca) / nghệ sĩ Shin Kwae-dong